Pellegatti: "A me piace se continuano a parlare di triplete Inter: invece di leggere Theo venduto"

Nel vodcast di Chiamarsi Bomber, intitolato Area Fritta, è intervenuto come spesso accade il giornalista di fede rossonero Carlo Pellegatti che ha parlato della situazione legata al Milan anche in relazione ai successi dei rivali cittadini dell'Inter, discutendo con il giornalista nerazzurro Fabrizio Biasin. Di seguito leggi le sue dichiarazioni.

Le parole di Carlo Pellegatti: "Sono abbastanza d'accordo sull'aggettivo deludente, perché fino a 10 giorni fa i giornali ci hanno riempito con sto triplete. Posso dirti una cosa? Io tifoso milanista, se mi continuano a parlare di triplete, a me piace eh... Invece di aprire il giornale e leggere: 'ma Theo Hernandez verrà venduto o no? Maignan verrà venduto o no?'. E nell'altra pagina: 'Inter, triplete: sì possiamo vincere tutto, siamo ingiocabili'. Io godo più a leggere quella pagina lì"