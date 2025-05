Super voto per Maignan: "La Sud del Ferraris lo ispira sempre". La pagella

vedi letture

Nelle pagelle a Genoa-Milan di Pietro Mazzara per MilanNews.it, questa è la valutazione di:

Mike Maignan 7.5:

Quella porta, sotto la gradinata sud del Ferraris, lo ispira sempre. Strepitoso prima su Norton-Cuffy, dove apre l’ala destra per dirgli di no. Successivamente riattiva i super poter per togliere dalla porta il quasi autogol di Pulisic ed è felino, dopo quella respinta, nello “spaccare” su Messias. Incolpevole sul gol di Vitinha.