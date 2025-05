Genoa-Milan 1-2, voti e pagelle dei rossoneri

Il Milan, per la prima volta nella gestione Sergio Conceiçao, vince per tre volte di fila in campionato, sale a quota 57 punti in campionato e incamera una partita di sofferenza e reazione contro un avversario mai semplice da affrontare in casa sua. Espugnato il Ferraris per 1-2 contro un Genoa che non ha mollato fino all'ultimo. Ancora una volta decisivo Rafael Leao, con un gol segnato e un autorete propiziata oltre ad una chance nel finale per chiuderla. Ma determinante è stato anche Mike Maignan, con le sue parate nel primo tempo.

Genoa-Milan 1-2, le pagelle dei rossoneri

Maignan 7.5: quella porta, sotto la gradinata sud del Ferraris, lo ispira sempre. Strepitoso prima su Norton-Cuffy, dove apre l’ala destra per dirgli di no. Successivamente riattiva i super poter per togliere dalla porta il quasi autogol di Pulisic ed è felino, dopo quella respinta, nello “spaccare” su Messias. Incolpevole sul gol di Vitinha.

Tomori 6: se c’è qualcosa da imputargli è la pulizia di qualche uscita palla. In marcatura e occupazione degli spazi fa il suo con attitudine. (dall’80’ Walker sv)

Gabbia 6.5: nella scia degli ultimi mesi. È il leader della difesa, guida i compagni, tiene alta la linea, si mangia Pinamonti e nel finale, sugli ultimi campanili genoani, alza il muro.

Pavlovic 5.5: dà sempre la sensazione di viaggiare sul filo tra una partita solida e una con degli errori. Il Genoa sceglie il suo lato ma e Strahinja che sembra andare più in difficoltà quando viene puntato. Sul gol di Vitinha è a metà strada.

Jimenez 5.5: cerca il suo posto dentro la partita, ma non lo trova con costanza. Conceiçao lo aveva pungolato alla vigilia, ma lui non ha risposto presentissimo al Ferraris. (dal 70’ Joao Felix 6: un subentro positivo, con una voglia diversa rispetto alle ultime sue apparizioni. È nell’azione che porta all’autogol di Frendrup).

Fofana 6: esce per una botta al piede. Finché rimane in campo, occupa bene la sua posizione ed esegue le sue mansioni. (dal 28’ Leao 7: entra quasi a freddo al posto di Fofana, ma è nel secondo tempo che si accende in maniera decisiva. Prima segna il gol del pareggio su assist di Santi Gimenez, poi cagiona l’autorete vittoria di Frendrup. Ha anche la palla dell’1-3, ma Leali gli stoppa il mancino).

Reijnders 6: non può sempre cantare e portare la croce. Il Genoa lo aggredisce spesso, lui traccia la sua via quando riesce a prendere ritmo di corsa. Nel secondo tempo sbaglia alcune scelte non da lui. Ma va bene così.

Theo Hernandez 6: la serata non è di quelle che ti mettono la voglia di fare grandi cose, eppure nel primo tempo è quello più attivo e che cerca di distogliere la noia dalla partita del Milan.

Loftus-Cheek 6: torna titolare da dicembre e Conceiçao lo mette nei due sottopunta, nella sua posizione più congeniale. L’infortunio di Fofana lo porta a giocare nei due di mezzo dove deve registrarsi nuovamente. Non lo fa male.

Pulisic 5.5: sembra stanco, forse venerdì sera dovrà stare giù a riposo per arrivare carico all’Olimpico nella finale di Coppa Italia. Per poco non fa gol, nella sua porta. Deve una cena a Maignan. (dal 79’ Musah sv).

Jovic 5: serata non positiva per Luka, che torna titolare dopo il pit-stop di Venezia. Conceiçao gli chiede di occupare una posizione che lui fa fatica a trovare. (dal 70’ Gimenez 6.5: entra bene in partita, con voglia e sembra avere riacceso la carica elettrica. Fa l’assist per il gol del pareggio di Leao e, in generale, si mette a disposizione dei compagni).

All. Conceiçao 6.5: terza vittoria consecutiva in campionato, sedici punti conquistati in rimonta e una squadra che con il 3-4-2-1 si sta trovando molto bene. E in più chi è entrato, sembra altamente connesso.