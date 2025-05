Roma-Milan 3-1, voti e pagelle: si salvano in pochi. Follia Gimenez

Roma-Milan 3-1, i voti e le pagelle dei rossoneri che sono fuori da ogni discorso di classifica per le coppe europee. Un'altra serata triste per i colori del Milan, con una prestazione che viene vanificata in avvio dall'espulsione di Santi Gimenez e dal gol di Mancini dopo due minuti e mezzo. Nel week end l'ultima, insignificante, partita con il Monza in quel di San Siro.

Roma-Milan 3-1: voti e pagelle

Maignan 5 nulla può sul colpo di testa di Mancini che sblocca la partita. Paredes lo sorprende su punizione. Dubbi sul posizionamento della barriera.

Tomori 5 si fa sovrastare da Mancini sul gol che sblocca la partita dopo due minuti.

Gabbia 6.5 decisivo nel respingere un tiro di Cristante che era partito bene. Annulla Shomurodov. Sottil (38’ st) ng.

Pavlovic 6 quando trova le misure, aiuta bene Jimenez su Soulé.

Musah 6 partita di sacrificio, dove contiene bene Angelino. Aiuta la squadra a risalire quando c’è da andare in contropiede.

Loftus-Cheek 5 titolare a sorpresa al posto di Fofana, fa poche cose interessanti e molta difficoltà in fase di non possesso. Fofana (20’ st) 6 entra bene.

Reijnders 6.5 calcia, dribbla, imposta, taglia e difende. Con il Milan in inferiorità numerica si erige a leader.

Jimenez 6 Soulé, nei primi battiti della partita, lo mette in difficoltà. Poi gli prende le coordinate e lo contiene. Sfiora il gol e propizia quello dell’1-1 di Joao Felix. Jovic (20’ st) 5.5 una chance nel finale, non trova la porta.

Pulisic 6 si carica, come Reijnders, il Milan sulle spalle. È il giocatore più cercato dai compagni. Terracciano (45’ st) ng.

Joao Felix 6 trova il gol del pareggio del Milan, arrivando al tiro in maniera decisa e non leziosa. Leao (20’ st) 5.5 Svilar lo stoppa.

Gimenez 4 torna titolare, ma al minuto 21 rifila una gomitata a Mancini che riduce il Milan in dieci.

All. Conceiçao 5 sconfitta che non fa quasi notizia. Salterà Milan-Monza per squalifica.