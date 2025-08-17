Milan-Bari 2-0, le pagelle: Leao segna e si fa male, Pulisic sul pezzo. Modric, che sogno

Queste le pagelle di Milan-Bari 2-0 di Coppa Italia.

Maignan 6.5: nel primo tempo vola sul tiro di Sibilli e la toglie dallo specchio con la mano di richiamo, ottimo intervento. Per il resto mai sollecitato.

Tomori 6.5: ruolo ibrido, a metà tra braccetto e terzino destro. Complice la netta superiorità tecnica ha anche la licenza di attaccare e infatti il gol di Leao arriva da un suo bel cross dalla destra.

Gabbia 6: pochi patemi, conduce bene la difesa. Un buon test in vista della Serie A che inizia il prossimo weekend.

Pavlovic 6: mai elegante ma quasi sempre efficace. Quando può partecipa alla manovra offensiva.

Saelemaekers 6.5: Bologna e Roma gli hanno fatto molto bene. Copre, cuce, dribbla, punta, tira. È ovunque. Massima disponibilità e sacrificio, i compagni ed il pubblico di San Siro apprezzano: esce fra gli applausi (dal 81’ Okafor sv).

Loftus-Cheek 6.5: sportellate e sgasate, tutto quello che per un anno abbondante non si riusciva più a vedere. Siamo ad agosto ma c’è già una certezza: è uno degli uomini Allegriani per eccellenza (dal 65’ Jashari 6: cerca di rifinire in zona pericolosa, si fa notare di più per i duelli fisici ed i recuperi. È uno di quelli che deve trovare una condizione migliore).

Ricci 6.5: ordinato e pulito, gioca sempre a due tocchi e a testa alta. Oggi il test è stato semplice ma ha fatto una buona impressione alla prima a San Siro (dal 65’ Modric 6: Luka Modric a San Siro. Magari qualcuno avrà pensato di non aver ancora smaltito i postumi della grigliata di Ferragosto, invece è tutto vero. Il croato, in attesa di trovare la condizione migliore, fa vedere qualche sprazzo di classe ed eleganza).

Fofana 6.5: da mezz’ala gioca più sereno e spensierato. Deve aggiustare un po’ la mira ma è sempre presente in ogni azione. Conduce bene, verticalizza anche meglio. Come per Loftus: uomo Allegriano.

Estupinan 6: molto volenteroso in avanti, si sovrappone praticamente sempre. Gli manca un po’ di pulizia tecnica ma sta crescendo.

Leao 6.5: Allegri lo schiera nuovamente come riferimento offensivo centrale, lui prosegue sulla falsariga positiva del pre stagione con un gol di testa. Gesto tecnico da centravanti che porta in vantaggio i rossoneri al quarto d’ora di gioco e indirizza la partita. Dopo qualche minuto esce per un problema al polpaccio. Speriamo che non sia nulla di grave (dal 17’ Gimenez 6: gol annullato nel primo tempo, assist di buona fattura per Pulisic nel secondo. Sta crescendo di condizione).

Pulisic 7: traversa con un sinistro fortissimo nel primo tempo. Nell’avvio di ripresa trova il gol meritato su assist di Santi. Fa pesare agli avversari tutto il divario tecnico (dal 65’ Musah 6: tanta corsa in una fase della partita in cui il Milan è in completo controllo).

Landucci 6.5: Allegri è squalificato a quindi in panchina ci va lui. Guida un Milan ordinato e troppo forte per il Bari. Continua l’idea di Tomori braccetto/terzino per avere un modulo fluido fra 3-5-2 e 4-3-3. Prima prova superata, anche se era difficile sbagliare.