Milan-Perth Glory 9-0, promossi e rimandati. Jimenez tarantolato, Comotto con personalità

Il Milan sbriga la pratica Perth Glory con gran facilità: la tournée tra Asia ed Australia si conclude con un netto 9-0 contro degli avversari decisamente modesti. In questo caso andare a fare la conta dei promossi e dei rimandati è paradossalmente più difficile, visto che il livello della squadra australiana probabilmente vale la Serie C italiana. Ma comunque si è trattata di un’amichevole giocata davanti ad un pubblico partecipe ed entusiasta, che la squadra di Allegri ha onorato senza giocare con il freno a mano tirato. Ovviamente tutti i giocatori scesi in campo sono stati mediamente positivi, secondo noi questi sono i più meritevoli di menzione.

PROMOSSI

Alex Jimenez: aveva saltato le prime due amichevoli per qualche fastidio fisico, oggi ha dimostrato di stare bene. Schierato largo a sinistra nel tridente offensivo dialoga bene con Okafor e semina il panico tra le linee avversarie con le sue solite serprentine ad alta velocità. 45 minuti interessanti, impreziositi da due assist per i compagni. C’è sincera curiosità nel capire come lo utilizzerà Allegri quest’anno.

Christian Comotto: nei giorni scorsi abbiamo raccontato di come, dopo la tournée, si sarebbe finalizzato il passaggio in prestito allo Spezia con una formula “alla Camarda” per valorizzare al meglio il ragazzo. Lui intanto si gode i minuti che Max gli ha concesso in questi giorni: oggi è partito titolare in un ruolo delicato e non ha sfigurato. Testa alta, pensiero verticale ed un gol su rigore con un bel cucchiaio che sfiora la traversa. Chi lo segue da tempo è convinto che ne sentiremo parlare a lungo.

Noah Okafor: quando lo si avvicina alla porta i gol arrivano, ma non è una sorpresa. Al Salisburgo si è messo in mostra proprio giocando da seconda punta, mentre sembra soffrire un po’ quando viene relegato largo sulla fascia. Oggi un’altra doppietta dopo quella segnata al Liverpool, si diverte a dialogare con Chukwueze e Jimenez in attacco. Chissà che da quasi sicuro partente non cambi il suo status dopo queste prestazioni divertenti.

Samuele Ricci: è già a suo agio nel suo ruolo di perno. Iniziare a Milanello dal giorno zero evidentemente serve a qualcosa e non è solo un capriccio dei tifosi quando si parla di calciomercato. Sempre semplice e ordinato, trova un gran gol con un bel destro al volo al limite dell’area. Inizia a trovare una buona intesa con Fofana.

Rafael Leao: entra nel secondo tempo con la fascia da capitao al braccio, dopo 13 secondi già la butta dentro. La superiorità tecnica e fisica è imbarazzante già con avversari di livello superiore, figuriamoci oggi. Per la prima volta in questa estate da punta trovo un bel blocco basso che lo limita nelle accelerate e nelle sgasate, lui cerca di svariare come può e dialoga bene con i compagni. Nel finale di partita sigla il 9-0 definitivo con un colpo di testa preciso su un ottimo cross di Bartesaghi. Sono solo amichevoli, certo, ma sta prendendo sempre più confidenza con il gol.

RIMANDATI

Pervis Estupinan: ripetiamo le attenuanti scritte dopo la gara con il Liverpool. Pochi allenamenti in gruppo, nuova squadra, nuova lingua, nuova esperienza. Inizia a prendere le misure e siamo sicuri che con il tempo migliorerà.