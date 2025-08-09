Leeds-Milan 1-1, promossi e rimandati. Jashari stupisce Allegri, Estupinan in crescita

Altra amichevole estiva, altra prova da cui il Milan porta a casa diversi aspetti positivi in vista dell’ormai imminente arrivo degli impegni ufficiali: si comincia il 17 agosto a San Siro contro il Bari in Coppa Italia. Contro il Leeds Max Allegri schiera una formazione con un mix di riserve, giovani e qualche potenziale titolare. Gli occhi sono tutti su Ardon Jashari, nuovo arrivato, e Santi Gimenez, da poco tornato dalle vacanze estive. E i due non hanno deluso.

Questi sono i nostri promossi e rimandati

LEEDS-MILAN, PROMOSSI E RIMANDATI

PROMOSSI

Ardon Jashari: nella sua ora di gioco si è reso protagonista: ha chiesto palla anche sotto pressione, è riuscito a recuperarla più volte e ha già dimostrato di saper servire i compagni con lanci lunghi molto precisi. Allegri si è detto stupito e lo siamo anche noi: aveva solo due allenamenti a Milanello nelle gambe.

Emanuele Sala: ha giocato al centro del campo in una posizione defilata e non ha sfigurato affatto. Preciso in chiusura, in avvio partito aveva servito Gimenez con un filtrante d’oro. Bella personalità.

Noah Okafor: continua a disputare un pre stagione molto positivo. Si muove benissimo e lascia spazio ad Estupinan, che il terzino attacca e occupa con intelligenza. Questa volta non segna per qualche leziosità di troppo ma la prestazione nel complesso è buona, anche per applicazione difensiva.

Pervis Estupinan: nelle prime uscite l’avevamo rimandato, specificando però che presto avrebbe messo in mostra un buon livello. E così è stato, formando una bella coppia a sinistra con Okafor. Ha spinto molto, ha crossato e ha anche provato ad imbucare tra le linee. Bene così, sta crescendo.

RIMANDATI

Pietro Terracciano: sul gol, purtroppo, ha grandi colpe. Ha proprio sbagliato la tecnica ed il tempo dell’intervento ed il tiro cross di Stach l’ha bucato. Per il resto ha poco da fare, ma il ruolo del portiere non perdona errori: se sbagli la paghi cara.