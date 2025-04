Inter-Milan 0-3, le pagelle: Jovic e Reijnders servono il triplete

Inter-Milan 0-3, pagelle e voti. Una serata da urlo per i rossoneri, che eliminano l’Inter e si prendono con grande merito la finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio all’Olimpico di Roma contro una tra Bologna ed Empoli.

Inter-Milan 0-3, pagelle e voti

MAIGNAN 7: paratona al minuto numero 68’ su de Vrij, con un riflesso felino. Molto attento nelle uscite, con una ritrovata dominanza dell’area di rigore. Bravo, come sempre, nella gestione del pallone con i piedi.

TOMORI 7: Gabbia guida, lui esegue i movimenti della linea alla perfezione, salendo al comando del compagno. Impeccabile nel corpo a corpo.

GABBIA 7: partitone di Matteo, che guida benissimo la linea difensiva riuscendo a tenerla alta come richiesto da Conceiçao fin dai primi secondi. Non molla mai Taremi quando gli transita nella sua zona così come Lautaro fa fatica nel corpo a corpo. Esce per un colpo al collo. (dal 59’ THIAW 6.5: entra benissimo).

PAVLOVIC 6.5: non è pulitissimo, ma molto efficacie in tanti momenti della partita. Spazza quando deve spazzare, manda sempre sulla laterale Taremi o chi passa nella sua area di competenza. Cerca di farsi sentire anche in avanti sulle palle alte.

JIMENEZ 7: Pulisic, in diverse occasioni, non gli crea lo spazio per correre o gli ruba il pallone. Bravo a tenere Dimarco per tutto il primo tempo e poi disegna il cross perfetto, sul quale Jovic sblocca il derby. Vince il duello con Dimarco e poi con Zalewski, dimostrando ulteriormente personalità e presenza nella gara.

FOFANA 7: è bravo nell’intercettare tanti palloni in zolle potenzialmente calde per il Milan. Spalla ideale di Jimenez quando l’Inter attacca a sinistra. Monumentale in tutto il secondo tempo, dove è un polipo a 1000 tentacoli e quando serve, ci mette anche il corpo in ogni suo centimetro.

REIJNDERS 7.5: guida diverse transizioni offensive, anche se l’intasamento centrale e la staticità dei compagni non gli offrono grandi opzioni. È bravissimo nel far saltare fuori Bastoni dalla linea difensiva interista in occasione del gol di Jovic. Con la sua giocata, saltano tutte le scalate nerazzurre con Luka che può colpire di testa sostanzialmente solo. Gasa il San Siro milanista con diverse serpentine che portano, anche, al giallo di Calhanoglu. Cala il triplete su assist di Leao.

THEO HERNANDEZ 7: prestazione di grande maturità del francese, che sceglie bene quando scendere e quando gestire il pallone. Si fa vedere spesso come opzione di passaggio e dimostra una calma serafica nella gestione della diffida. Decisivo anche nell’azione che porta al gol di Reijnders. (dall’88’ BARTESAGHI sv).

PULISIC 6: appare carico di stanchezza, ma nonostante questo ci mette un cuore grande così nel fare densità in mezzo al campo, schermando tante linee di passaggio verso Dimarco. (dal 78’ LOFTUS-CHEEK sv)

LEAO 7: costantemente raddoppiato, nel primo tempo non riesce quasi mai a mettersi frontale alla porta per scaricare i suoi cavalli sul campo. Nell’unica occasione limpida in cui può correre, sceglie una traccia che porta Asllani a disinnescarlo. Sale un po’ nel secondo tempo, dove si sbatte molto anche in fase di non possesso. Ha energie per spingere fino alla fine. Mette la firma con l’assist per il gol di Reijnders. (dall’88’ JOAO FELIX sv).

JOVIC 8: fa un lavoro sporco importante, mettendo giù palloni complicati e badando al sodo lasciando gli orpelli in soffitta. Apre e chiude l’azione che porta al gol del vantaggio del Milan dove si fa trovare pronto a inzuccare il cross di Jimenez, anticipando Darmian e non lasciando spazio di reazione a Martinez. In avvio di ripresa, su angolo, è un falco nel prendersi il ribalzo e fare 0-2. Non sbaglia praticamente nulla con la palla al piede, in una delle migliori notti della sua vita. (dal 78’ ABRAHAM sv)

All. Conceiçao 7.5: la prepara benissimo, ingabbiando l'Inter e dimostrando di averla preparata in maniera perfetta. Premiata la scelta di confermare Jovic da titolare, con il serbo che ne piazza due. Ora tutti a Roma.