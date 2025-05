Genoa-Milan 1-2, Leao è il "Panini Player of the Match". È il 2° riconoscimento stagionale

vedi letture

Rafael Leao è il "Panini Player of the match" di Genoa-Milan 1-2. Il portoghese ha segnato la rete del pareggio e poi ha propiziato l'immediato gol del sorpasso. Per lui sono 12 i centri in questa stagione.

Anche MilanNews.it approva la prestazione del portoghese (QUI TUTTE LE PAGELLE) dando un 7 al numero 10, così motivato: "entra quasi a freddo al posto di Fofana, ma è nel secondo tempo che si accende in maniera decisiva. Prima segna il gol del pareggio su assist di Santi Gimenez, poi cagiona l’autorete vittoria di Frendrup. Ha anche la palla dell’1-3, ma Leali gli stoppa il mancino".

Questi tutti gli MVP della stagione rossonera:

1ª giornata, Milan - Torino 2-2 - Noah Okafor

4ª giornata, Milan - Venezia 4-0 - Christian Pulisic

5ª giornata, Inter - Milan 1-2 - Tijjani Reijnders

6ª giornata, Milan - Lecce 3-0 - Theo Hernandez

8ª giornata, Milan - Udinese 1-0 - Samuel Chukwueze

11ª giornata, Monza - Milan 0-1 - Tijjani Reijnders

14ª giornata, Milan - Empoli 3-0 - Tijjani Reijnders

17ª giornata, Verona - Milan 0-1 - Tijjani Reijnders

19ª giornata, Como - Milan 1-2 - Emerson Royal

22ª giornata, Milan - Parma 3-2 - Tijjani Reijnders

24ª giornata, Empoli - Milan 0-2 - Christian Pulisic

25ª giornata, Milan - Hellas Verona 1-0 - Santiago Gimenez

28ª giornata, Lecce - Milan 2-3 - Christian Pulisic

29ª giornata, Milan - Como 2-1 - Tijjani Reijnders

31ª giornata, Milan - Fiorentina 2-2 - Luka Jovic

32ª giornata, Udinese - Milan 0-4 - Rafael Leao

​​​​34ª giornata, Venezia - Milan 0-2 - Christian Pulisic

35ª giornata, Genoa-Milan 1-2 - Rafael Leao

CLASSIFICA

6 premi: Reijnders

2 premi: Pulisic, Leao

1 premio: Okafor, Theo Hernandez, Chukwueze, Emerson Royal, Gimenez e Jovic