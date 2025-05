Leao ammonito da diffidato, Costacurta: "Quel fallo mi è sembrato un po' voluto"

Il Milan vince la sua terza partita consecutiva. I rossoneri battono in rimonta il Genoa 2-1 allo stadio "Ferraris", grazie a un gol di Leao e un autogol di Frendrup. Ora il Diavolo è chiamato dal doppio impegno contro il Bologna, prima in Serie A e poi in finale di Coppa Italia. Nello studio di Sky Sport 24, dopo la partita, Alessandro Costacurta ha detto la sua sulla partita di Genova.

Le parole di Costacurta, specialmente sul giallo rimediato da Leao che da diffidato salterà la gara con il Bologna in campionato: "Quel fallo di Leao mi è sembrato un po’ voluto: il Milan può risparmiarsi in campionato con il Bologna che ha davanti due grandi obiettivi, considerando quanto detto a inizio stagione".