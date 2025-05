Ennesima rimonta di Conceiçao: 16 punti recuperati da svantaggio, il dato

Il Milan vince in casa del Genoa 2-1: in un minuto tra il 76' e il 77', i rossoneri ribaltano il vantaggio genoano grazie al gol di Leao e all'autogol di Frendrup. Una vittoria non bella ma pur sempre una vittoria che vale tre punti e che allunga la vita del Diavolo in campionato: la formazione rossonera è ancora in corsa - sulla carta - per la Champions League.

Il Milan di Conceicao si riconferma squadra da rimonta: tra campionato e Supercoppa si tratta dell'ottava rimonta del tecnico portoghese, sei in Serie A e due nel torneo in Arabia Saudita. In totale il Diavolo ha recuperato 16 punti da situazione di vantaggio. Il dato nel dettaglio:

SERIE A:

1. Como-Milan da 1-0 a 1-2 (+3)

2. ⁠Milan-Parma da 1-2 a 3-2 (+6)

3. ⁠Lecce-Milan da 2-0 a 2-3 (+9)

4. ⁠Milan-Como da 0-1 a 2-1 (+12)

5. ⁠Milan-Fiorentina da 0-2 a 2-2 (+13)

6. ⁠Genoa-Milan da 1-0 a 1-2 (+16)

16 punti recuperati da situazioni di svantaggio

SUPERCOPPA:

7. Juve-Milan da 1-0 a 1-2

8. ⁠Inter-Milan da 2-0 a 2-3