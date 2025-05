MN - Eranio verso la finale: "Credo che far riposare alcuni giocatori sarà necessario. Reijnders non devi perderlo, idem Theo e Jovic"

vedi letture

Doppio ex di Genoa e Milan, Stefano Eranio ha seguito con molto interesse la sfida di ieri sera a "Marassi". Ecco le sue considerazioni, anche in vista della finale di Coppa Italia del 14 maggio. In esclusiva per MilanNews.it

Curioso che si giocherà ora col Bologna, prima della finale di Coppa Italia

"Il fatto di giocare in campionato con la stessa squadra che affronterà in finale di Coppa Italia di permette di vederla già da vicino e capire quali potrebbero essere i punti deboli dell'avversario. Ovviamente questo vale anche per il Bologna".

Che squadra schiereresti per la gara di campionato contro il Bologna?

"Il Milan ormai aspetta il 14 maggio, il resto è allenamento. Pertanto credo che far riposare alcuni giocatori sarà necessario, per fargli tirare il fiato e per scongiurare infortuni. Reijnders non devi perderlo, lo stesso Theo ma aggiungo anche Jovic che è un altro giocatore in questo ultimo periodo. Giocatori che devi tutelare e sarebbe stupido fargli giocare una partita che non ha più nulla da dire".

Che finale dobbiamo aspettarci?

"Il Bologna è in salute, non vince da tantissimo un trofeo. Certo, se mettiamo sul piatto della bilancia la qualità assoluta non c'è paragone, meglio il Milan. Ma la differenza la faranno le motivazioni ma anche le situazioni, perché poi in una finale secca tutto può succedere".

La Coppa Italia salverebbe la stagione?

"L'obiettivo minimo per una squadra come il Milan è il quarto posto, altrimenti possiamo parlare di stagione fallimentare. La Coppa Italia non basterebbe, anche perché non porterebbe alla Champions".