Valladolid, feroce protesta dei tifosi contro Ronaldo

Il Fenomeno non è molto popolare tra i tifosi del Real Valladolid. Ronaldo, proprietario del club spagnolo, ha deciso di cedere il timone e la cessione potrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni. Il Real Valladolid avrà quindi un nuovo padrone nella prossima stagione, sperando di tornare prontamente in Liga dopo la retrocessione in seconda divisione che è diventata realtà da una settimana.

L'ennesimo sali-scendi che non è piaciuto ai tifosi: sabato, durante la sfida contro il Barcellona, i gruppi organizzati hanno messo in scena una protesta clamorosa nei confronti dell'ex attaccante di Inter, Real Madrid e Milan, gettando sul terreno di gioco 60.000 banconote con l'immagine di Ronaldo e la scritta: "Vai a casa e vendi". Alcune sono state raccolte da un Frenkie de Jong visibilmente divertito in panchina.

Ma non è tutto: nel weekend Ronaldo non si è fatto vedere allo stadio José Zorrilla - l'ultima presenza risale addirittura allo scorso 19 agosto - ma si è recato a Madrid, dove ha assistito alla finale del Masters 1000 tra Casper Ruud e Jack Draper. E alla fine di questo incontro è stato pizzicato in un famoso ristorante della capitale spagnola... visibilmente ubriaco. Immagini che sono diventate virali sui social media, facendo infuriare ulteriormente i tifosi del Real Valladolid poche ore dopo l'ennesima sconfitta stagionale.