GEN-MIL (1-0): segna Vitinha, appena entrato. Reijnders sbaglia, difesa immobile

Al minuto 61 passa il Genoa in vantaggio: gol di Vitinha, entrato in campo da un minuto. Si tratta del suo primo gol in Serie A con la maglia del Genoa quest'anno, dopo i due dell'anno scorso. Ripartenza del Grifone su errore di Reijnders in impostazione e frittata completata dalla difesa rossonera che lascia Vitinha tutto solo: per il giocatore rossoblù è un gioco da ragazzi colpire di piatto e battere un incolpevole Maignan. Mezz'ora alla fine e Milan quasi mai pericoloso.

Le formazioni ufficiali:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Sabelli (45' st), Thorsby, Messias (60' Vitinha); Pinamonti. A disp. Siegrist, Sommariva, Bani, Ekhator, Otoa, Badelj, Kassa, Ahanor, Venturino. All. Patrick Vieira.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana (28' Leao), Theo Hernandez; Pulisic, Loftus-Cheek; Jovic. A disp. Sportiello, Torriani, Gimenez, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Walker, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah. All. Sergio Conceiçao.