Simone Inzaghi si complimenta col fratello Filippo: "I suoi successi sono i miei. Ci vediamo in A"

Dopo la promozione in Serie A del Pisa di Pippo Inzaghi sono arrivati i complimenti del fratello Simone che, a La Nazione, ha espresso parole al miele per il fratello: “Tutti conoscono il legame che ho con Pippo , non è un rapporto di normale fratellanza, ma va oltre. Si tratta di una simbiosi perfetta, nella vita privata, come nella professione. I suoi successi sono i miei e viceversa. Sono stato molto felice quando ha scelto di venire a Pisa, aveva altre importanti offerte, ma Pisa, a mio parere, era l’ambiente perfetto per lui. Una società gloriosa, una dirigenza seria e preparata, una tifoseria con un grandissimo entusiasmo.

Ed ero convinto che tutte queste componenti, insieme alle grandi capacità di Pippo, potessero portare grandi risultati. Anche se mai avrei pensato ad una cavalcata trionfale come quella che tutti insieme hanno fatto. Devo dire però che nell’amichevole che ho fatto con l’Inter questa estate, ho percepito una energia ed atmosfera magica. In quell’occasione rimasi molto impressionato e di conseguenza aumentò la mia fiducia. Non nascondo che compatibilmente con i miei impegni, ho seguito tantissime partite del Pisa, sono diventato un suo tifoso accesissimo. Vedo Pippo felice e per me tutto questo rappresenta un regalo enorme.

Devo fare i complimenti a tutti, ai ragazzi che conosco oramai benissimo, avendoli visti giocare tantissime volte , complimenti alla dirigenza che ha fatto un lavoro grandissimo e poi un applauso gigante alla tifoseria che ha accompagnato ovunque questa squadra, con un calore ed una passione infinita. La vittoria come sempre è di tutti , ogni componente è stata fondamentale. Hanno creato un gruppo , squadra, dirigenza e tifosi granitico, il segreto di ogni grande percorso. Ci si vede il prossimo anno in Serie A. Avete fatto un capolavoro”.