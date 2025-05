GEN-MIL (0-0): intervallo. Maignan super, Pulisic si divora un gol

Non un primo tempo esaltante quello tra Genoa e Milan allo stadio "Luigi Ferraris", nonostante il ritmo si sia alzato negli ultimi minuti, soprattutto lato rossonero. Il Grifone per due volte va vicinissimo al gol del vantaggio ma si deve arrendere a un doppio miracolo di un Mike Maignan super. Al 28° la brutta notizia con l'infortunio di Fofana, costretto ad abbandonare il campo. Con l'ingresso di Leao i rossoneri trovano un pochino più di velocità nella metà campo avversaria e vanno vicinissimi al gol con Christian Pulisic che si divora la rete, chiuso in uscita da Leali. Si gioca sotto la piogga su un campo scivoloso.

Le formazioni ufficiali:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Sabelli, Thorsby, Messias; Pinamonti. A disp. Siegrist, Sommariva, Vitinha, Bani, Ekhator, Otoa, Badelj, Kassa, Zanoli, Ahanor, Venturino. All. Patrick Vieira.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana (28' Leao), Theo Hernandez; Pulisic, Loftus-Cheek; Jovic. A disp. Sportiello, Torriani, Gimenez, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Walker, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah. All. Sergio Conceiçao.