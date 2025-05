D'Amico premiato come miglior Ds della Serie A: "Concentrati sulle ultime tre partite"

Tony D’Amico, direttore sportivo dell'Atalanta, accompagnato dal responsabile della comunicazione della Dea Andrea Anselmi, prima di ricevere il premio come miglior direttore sportivo della Serie A per la passata stagione al Gran Galà del Calcio ADICOSP, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com:

“La scorsa è stata una stagione meravigliosa e indimenticabile, perché culminata in un risultato tanto insperato quanto eccezionale e storico come l’Europa League. Ma anche questa stagione è di assoluto livello, e il raggiungimento della quinta qualificazione in Champions League nelle ultime sette stagioni, rappresenterebbe un altro grandissimo obiettivo, perché nel segno di una non scontata continuità. È per questo motivo, visto che il traguardo non è stato ancora raggiunto, che siamo tutti concentrati sulle ultime tre partite, a iniziare dalla prossima, difficilissima, contro una Roma in grandissima salute”