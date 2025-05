El Bebote ritrova fiducia: gol e assist nelle ultime due gare

Ottimo ingresso di Santiago Gimenez nella partita del "Luigi Ferraris", dove il Milan ha vinto 2-1 contro il Genoa in rimonta grazie al gol di Rafael Leao e l'autogol di Morten Frendrup. Il centravanti messicano è entrato nella ripresa, qualche minuto dopo la rete del vantaggio genoano, e ha contribuito a cambiare le sorti della partita.

Il numero 7 rossonero infatti è stato l'autore dell'assist per il gol del pareggio di Leao: ottimo lancio dettato in profondità e lucidità a mettere il pallone in mezzo a rimorchio per il compagno portoghese. Nelle ultime due gare, dunque, segnali di ripresa e di continuità per Santiago Gimenez che ha trovato 1 gol e 1 assist.