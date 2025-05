Il Secolo XIX: "Genoa, tutto molto bello ma alla fine esulta il Milan"

"Genoa, tutto molto bello ma alla fine esulta il Milan" scrive Il Secolo XIX in prima pagina commentando la sconfitta in rimonta subita dal Genoa nel match contro il Milan. Al Ferraris rossoblù in vantaggio con la rete di Vitinha, entrato pochi minuti prima, ma nel giro di un minuto i rossoneri ribaltano la gara prima con Leao e poi con l'autogol di Frendrup.

Il match - Un primo tempo decisamente brillante deciso dalle parate dei due portieri. Prima Maignan salva tutto con un grande intervento su Norton-Cuffy e successivamente su Pulisic e Messias. Mentre dall'altra parte Leali è provvidenziale prima bloccando in due tempi una conclusione di Theo Hernandenz e poi nel finale di frazione su Pulisic lanciato a rete. Poi i gol nella ripresa ma alla fine passa il Milan in rimonta.

Il commento - Al termine del match, il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa: "C'era un po' di stanchezza ma anche la qualità del Milan. I cambi che hanno fatto li ha messi un po' in difficoltà ma la qualità del Milan ha fatto la differenza. Questa sconfitta fa male, meritavamo di più. Possiamo uscire dalla partita a testa alta. Dall'altra parte, dobbiamo migliorare perché manchiamo di un po' di qualità".