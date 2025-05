Costacurta: "Maignan su Norton-Cuffy come Donnarumma contro l'Arsenal"

Il Milan vince la sua terza partita consecutiva. I rossoneri battono in rimonta il Genoa 2-1 allo stadio "Ferraris", grazie a un gol di Leao e un autogol di Frendrup. Ora il Diavolo è chiamato dal doppio impegno contro il Bologna, prima in Serie A e poi in finale di Coppa Italia. Nello studio di Sky Sport 24, dopo la partita, Alessandro Costacurta ha detto la sua sulla partita di Genova.

Le parole di Costacurta su Mike Maignan: "Non è stato il miglior anno di Maignan ma nell’ultimo periodo si è ripreso. Credo che la parata su Norton-Cuffy è molto simile a quella di Donnarumma contro l’Arsenal: questa è una parata straordinaria. Sul tentato autogol di Pulisic, ne fa due: bravo sulla prima ma anche su quella successiva, se non interviene col piede sinistro c’è il giocatore del Genoa. Credo sia uno dei migliori portieri al mondo e spero che lui rimanga: ripartirei sia da lui che da Theo. Credo che Hernandez debba avere la possibilità di riscattarsi: un’occasione gliela darei".