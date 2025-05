Napoli, Conte chiede certezze. Pronto un mercato da almeno 150 milioni

Rientrato dal suo soggiorno alle Maldive, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si appresta a discutere il futuro con il suo allenatore, come riporta l'odierna edizione del Corriere dello Sport. Antonio Conte è legato al Napoli da un contratto fino al 2027 e nutre un profondo affetto per la città, sentimento condiviso dalla sua famiglia. Tuttavia, la sua carriera è stata costellata di successi, e la sua priorità è comprensibilmente quella di guidare una squadra attrezzata per competere ai massimi livelli sia in campionato che in Champions League.

In sintesi, Conte attende rassicurazioni in merito nonostante lo Scudetto sia davvero vicino: il ritorno nelle coppe comporterà certamente un surplus di energie da parte della squadra, che andrà allargata. Dal suo canto, De Laurentiis è pronto a investire significativamente nel mercato, mettendo a disposizione almeno 150 milioni di euro. Questo ingente budget deriverebbe principalmente dalla cessione di Kvaratskhelia (70 milioni) e dalla probabile partenza di Osimhen (75 milioni), oltre ad ulteriori entrate.

L'obiettivo è una campagna acquisti di portata simile a quella precedente, se non persino superiore, a quella ambiziosa dell'estate 2024, nonostante l'assenza dalla Champions League, e in linea con le esigenze del tecnico e le strategie delineate dal direttore sportivo Manna.