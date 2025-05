Behrami non crede nella conferma di Conceiçao: "Ho qualche dubbio..."

Valon Behrami, ex giocatore, intervenuto a "Step On Football" su DAZN, ha parlato così del futuro di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan e di cosa serve ai rossoneri per la prossima stagione: "Io ho qualche dubbio che Conceiçao possa restare sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione. Al Milan serve un difensore centrale di alto livello, uno dei quei difensori aggressivi che reggono l'uno contro uno anche in velocità. Servirà poi un esterno destro, anche se Jimenez sta facendo bene, ma non può bastare".

Dopo la vittoria contro il Genoa, Conceiçao ha dichiarato in conferenza stampa: "Noi cerchiamo sempre di migliorare. Lavoriamo a livello individuale e settoriale. Lavoriamo tanto. Abbiamo iniziato la partita con un sistema di gioco solito ma abbiamo finito la partita in un altro modo. E di questo non parla nessuno. I giocatori hanno dato una buona risposta e questo vuol dire che abbiamo un gruppo che crede in quello che facciamo a Milanello. Sono contento di questo. Forse non lo dimostro, ma dentro sono contento della risposta di questi ragazzi che credono in quello che facciamo".