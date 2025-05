Braida: "Milan, la Coppa Italia sarebbe importante. In campionato mancata continuità"

Il casting per il nuovo direttore sportivo del Milan è ancora ben lontano dall'essere concluso. Difficile pensare, a questo punto, che l'amministratore delegato Giorgio Furlani faccia una scelta prima della fine della stagione o comunque prima della finale di Coppa Italia. I nomi sul tavolo rimangono sempre quelli: c'è Igli Tare, che potrebbe essere preso già ora dal momento che non è sotto contratto con nessun club, e poi c'è Tony D'Amico, blindato dalle parole del presidente dell'Atalanta Percassi ma che è il candidato preferito di Furlani stesso.

Intanto un'antica conoscenza rossonera oltre che vecchia volpe del mestiere come Ariedo Braida ha detto la sua sulla situazione ai microfoni di GR Parlamento, avanzando anche la sua candidatura per il ruolo. Se fosse una battuta o meno, l'ex dirigente milanista ha parlato così: "Vedere il Milan in difficili acque mi dispiace, sarei pronto a dare una mano. Casting ds? L’esperienza è qualcosa che non si compra. Se hanno bisogno di me, sono qui. È mancata continuità. La squadra è forte, ma va perfezionata”.

Braida ha poi continuato: "Il campionato è stato altalenante. La Coppa Italia sarebbe un trofeo importante, ma in campionato è mancata continuità. La squadra è forte, ma va perfezionata"

Infine ha concluso su un vecchio amico: "Monza, può capitare un’annata storta, anche a un grande come Galliani. La scomparsa di Berlusconi si è fatta sentire. Auguro al club di tornare in Serie A"