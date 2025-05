Milan, Leao pubblica una foto con Balotelli: "Idolo"

vedi letture

Rafael Leao, grande protagonista della vittoria di ieri del Milan sul campo del Genoa, ha pubblicato su Instagram una storia con una foto scattata insieme a Mario Balotelli, ex attaccante rossonero che milita ora proprio nel Grifone. Il centravanti italiano, che è attualmente infortunato, ha giocato finora in stagione appena 56' in Serie A. Il portoghese ha accompagno l'immagine con la scritta "Idolo".