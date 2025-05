Atalanta, D'Amico premiato miglior ds 23-24: "Futuro? Per ora è la Roma"

Prestigioso riconoscimento per il Direttore Sportivo dell'Atalanta, Tony D'Amico. In occasione del Gran Galà del Calcio ADICOSP (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi) ha ricevuto il premio "Franco Janich" come miglior Direttore Sportivo della Serie A per il 2023-24, una stagione che ha visto la Dea protagonista sia in campo nazionale che internazionale, con la storica conquista dell'Europa League. Un premio che il Direttore D'Amico aveva già ricevuto quattro anni fa per la stagione 2019-2020.

Queste le sue parole dal palco: "Noi lavoriamo sempre. La società, l'allenatore, il gruppo e il nucleo storico da anni sono abituati a lavorare con l'ambizione di crescere e la voglia di confrontarsi con gli avversari più importanti. A volte ci riusciamo, a volte meno. Della passata stagione voglio ricordare tre date: il 15 maggio la finale persa con la Juve, grande delusione; il 19 siamo andati a Lecce e abbiamo conquistato la qualificazione in Champions League matematica; la finale di Dublino, faccio fatica a trovare un aggettivo per descrivere. È piacevole vedere l'Atalanta: lo era prima, quando ero a Verona, oggi lo è ancora di più, vivendola tutti i giorni da vicino."

A Bergamo si sono abituati bene? Sembra che la qualificazione alla Champions ormai sia scontata...

"Abbiamo ancora tre partite difficili. L'annata è stata spettacolare ancora una volta. Sembra banale e scontato che siamo sempre lì a lottare ma non è scontato. Dietro c'è un grande lavoro, grande allenatore, c'è l'ambizione di ottenere grandi risultati".

Siete stati vicini allo Scudetto per un periodo.

"Sarebbe stato bello per tutto il calcio italiano ma Inter e Napoli sono squadre forti, nettamente superiori. Noi non ci esaltiamo nelle vittorie e non ci deprimiamo nelle sconfitte, viviamo tutto come al solito, con la voglia di migliorarci. Futuro? Per ora è la Roma, vogliamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi dopo la tristezza degli ultimi giorni per la scomparsa di uno di loro".