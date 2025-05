Gran Galà del Calcio ADICOSP, Tony D'Amico premiato come miglior DS in Serie A

Si terrà oggi la sesta edizione del Gran Galà del Calcio ADICOSP, in programma allo Sheraton Parco de’ Medici di Roma. L’evento, promosso da ADICOSP (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi), si conferma un momento centrale per celebrare i protagonisti del calcio italiano e i valori che lo sport può trasmettere.

Ad aprire l’incontro, moderata dai giornalisti Rai Simona Rolandi e Jacopo Volpi, il Senatore Marco Lombardo, che, come si legge nella nota ufficiale ha sottolineato: “Il Senato è la casa della democrazia. Oggi celebriamo il calcio, ma soprattutto chi lavora per costruire un futuro migliore attraverso lo sport. Facciamo squadra e lasciamo un’eredità concreta per i giovani".

Hanno fatto seguito le parole del Presidente Alfonso Morrone ha poi ribadito la missione dell’associazione: "Il nostro impegno va oltre il campo: parliamo di crescita dei giovani, tutela dei più fragili e inclusione. Il calcio è un potente veicolo di messaggi positivi e dobbiamo usarlo per costruire una cultura sportiva più consapevole"

Momento particolarmente sentito, l’intervento di Michela Priori, madre di Daniel Guerini, con parole cariche di emozione: “Ringrazio ADICOSP perché ogni anno ricorda mio figlio con questo premio. Mi aiuta ad averlo sempre vicino e a far sapere a tutti chi era". Commosso anche Fernando Orsi, ex portiere e opinionista SKY: "Janich era un signore del calcio. Guerini, invece, era un ragazzo con la luce negli occhi. Onorare entrambi in un evento così, è il modo migliore per trasmettere cosa conta davvero nello sport".

Svelati poi tutti i premiati, che di seguito andiamo a riportare:

I Premiati del Gran Galà del Calcio ADICOSP 2025 - Stagione sportiva 2023/2024

Premio ADICOSP - Franco Janich

• Alla carriera – Adriano GALLIANI (storico dirigente, simbolo di una visione manageriale lungimirante, riceve un riconoscimento alla sua straordinaria carriera, fatta di trofei, intuizioni e passione inesauribile per il calcio)

• Miglior DS Serie A – Tony D’AMICO (Atalanta BC)

• Miglior DS Serie B – Filippo ANTONELLI (Venezia FC)

• Miglior DS Serie C – Matteo LOVISA (Juve Stabia)

• Miglior DS Serie D – Pasquale LOGIUDICE (Cavese 1919)

• Miglior DS Eccellenza – Paolo D’ERCOLE (Teramo Calcio)

• Miglior Segretario Sportivo – Pantaleo LONGO (Genoa CFC)

• Miglior Segretario Generale – Nicola SIMONELLI (AC Reggiana)

• Miglior Segretario Dilettanti – Carlo PACE (FC Trapani 1905)

• Miglior Direttore Calcio a 5 – Angelo FINOCCHIARO (Meta Catania)

Premio ADICOSP - Daniel Guerini

• Miglior Giovane Serie A – Niccolò PISILLI (AS Roma)

• Miglior Under 19 – Leonardo DI TOMMASO (SS Lazio)

• Miglior Under 17 – Salvatore MONACO (Empoli FC)

• Miglior Responsabile Settore Giovanile – Roberto COLACONE (Cesena FC)

• Miglior Allenatore Giovanili – Giuliano GIANNICHEDDA (CT Rappresentativa Serie D)

Premi Speciali ADICOSP

• Alla carriera arbitrale – Daniele ORSATO

• Miglior Agente Sportivo – Ciro PALERMO

• Sport e Diritto – Cesare DI CINTIO

• Stampa e TV – Paolo PAGANINI

• Miglior Goal – Riccardo ORSOLINI (Bologna-Salernitana, 01/04/24)

• Miglior Goal Vintage – Giuseppe GALDERISI (Samp-Verona, 19/03/85)

Il Gran Galà del Calcio ADICOSP si conferma non solo una premiazione, ma un momento di riflessione, memoria e ispirazione, in cui lo sport torna a essere strumento di crescita e comunità.