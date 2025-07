Gautieri: "Il Milan farà un mercato importante per non arrivare troppo dietro al Napoli”

Carmine Gautieri, allenatore, si è così espresso a TMW sulla Serie A che verrà.

Chi è l’antagonista del Napoli?

“Non ci sono squadre che si stanno muovendo come il Napoli ma il Milan può fare molto bene. Sono stato spesso a Parma e ho visto la squadra giocare bene. Chivu può incidere. Il Parma invece ha preso un tecnico che andrà scoperto piano piano”.

Da chi si aspetta rinforzi?

“Mi aspetto movimenti dalla Roma che con Ranieri, Gasperini e Massara è una società molto forte. Mi aspetto tanto anche dal Milan. Faranno un mercato importante per non arrivare troppo dietro al Napoli”.

LE ULTIME SU PUBILL AL MILAN

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulla trattativa del Milan per Marc Pubill, terzino destro dell'Almeria: "Oggi il Milan ha i fianchi scoperti, sia a destra che a sinistra. Il club proverà a correre ai ripari prima della partenza per la tournée per non esporsi eccessivamente agli attacchi delle prime avversarie in amichevole, Arsenal e Liverpool, che sulle fasce spingono eccome. Marc Pubill, 22 anni, è uno degli obiettivi più concreti. Sulla valutazione incide il gradimento tecnico di Max Allegri che ha avuto modo di apprezzarlo in video. La carriera di Pubill è finora tutta spagnola: della sua storia professionale fanno parte Levante, Almeria e nazionali giovanili. Di più: è campione Olimpico grazie al successo parigino contro la Francia con tutti i turni a eliminazione diretta (quarti, semifinale e finalissima) giocati da titolare".