Fiorentina, Pioli: "Sono tornato a Firenze perché voglio vincere qui"

(ANSA) - FIRENZE, 16 LUG - "Ho scelto Firenze e la Fiorentina perché me le sento dentro. Alla prima chiamata che ho ricevuto, ho avuto una sensazione positiva. A questo club mi lega tanto: ho capito che era la cosa giusta da fare quella di tornare. Non ho avuto nessun dubbio. Vincere? La lunghezza del mio contratto è legata anche a questo: vogliamo provare a vincere un trofeo". Così Stefano Pioli alla sua prima conferenza stampa dopo il suo ritorno sulla panchina della Fiorentina.

"Qui abbiamo tutto per fare bene - continua Pioli -. Ho voglia di sfide, altrimenti avrei fatto una scelta diversa e più comoda. Non è però quello che volevo in questo momento. Kean rimane? Lui è molto forte, siamo entrambi soddisfatti". (ANSA).