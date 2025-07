F. Galli: "Allegri ha detto di essere contento dei centrali. Forse erano frasi di circostanza"

Filippo Galli, ex calciatore, si è così espresso a Radio Rossonera sul futuro di Malick Thiaw: “Su Thiaw credo che molto dipenda da Allegri. Il mister ha detto in conferenza di essere contento del pacchetto dei centrali, forse erano frasi di circostanza. Forse è necessario o Allegri ha in testa di prendere un altro centrale. Il mercato in uscita potrebbe regalare un centrale affermato che sia una garanzia; Thiaw è arrivato e non ha fatto così male, ma non ha convinto fino in fondo. Secondo me ha margini di crescita, così come li hanno tutti i difensori, Tomori ad esempio: il problema sono i blackout che ha avuto e che ha nel corso di una stagione. Dipende molto da sistema difensivo con cui si giocherà”.

THIAW DICE NO AL COMO

La situazione relativa Malick Thiaw e Alvaro Morata rischia di rallentare il mercato in entrata dei rossoneri, che se da una parte stanno sistemando il centrocampo con gli arrivi di Ricci e Modric, dall'altra devono ancora intervenire sulle corsie laterali e in attacco.

Thiaw, si attendono nuove offerte dall'estero

Nel caso di Malick Thiaw, col passare dei giorni stava iniziando a maturare la consapevolezza che il tedesco avrebbe rifiutato la destinazione Como. La sua priorità è quella di essere nel giro della nazionale tedesca nell'anno che porta i Mondiali e questo lo porta ad alcune inevitabili considerazioni: se non deve essere permanenza in un club prestigioso come il Milan almeno la prossima destinazione sia in un club che gli garantisca visibilità e la partecipazione alle coppe europee. Sotto questo aspetto il suo nome è sul taccuino dei dirigenti del Bayer Leverkusen, che anche per esigenze di liste UEFA hanno mostrato interesse nei suoi confronti. L'ultimo sondaggio arriva dall'Inghilterra col Crystal Palace fresco di FA Cup. Di fatto per qualità ed età, il mercato su Thiaw c'è, ma avere avuto liquidità immediata da reinvestire sul mercato è un altro conto.