Ricorso dei comitati sul vincolo di San Siro: oggi la decisione del Tar

vedi letture

Continua la telenovela sul futuro dello stadio di San Siro che Milan e Inter vorrebbero comprare dal Comune di Milano. I comitati che sono contrari alla vendita sostengono che il vincolo sul secondo anello del Meazza sia già scattato e dunque non potrebbe essere abbattuto come prevede il progetto dei due club. Oggi è una giornata importante perchè è attesa la decisione del Tar sulla richiesta di sospensiva, proposta dagli stessi comitati. Lo riferisce questa mattina l'edizione milanese del Corriere della Sera che spiega ieri durante l'udienza al Tar l’avvocata Veronica Dini ha portato avanti la tesi secondo cui il vincolo è già scattato: "A supporto di questa tesi dei comitati, alcune fotografie d’epoca come quella riportata dal Corriere d’informazione il 25 gennaio del 1955. Uno scatto in bianco e nero che ritrae il pubblico tra gli spalti, una prova del fatto che il secondo anello all’epoca fosse già esistente e utilizzato. Pertanto in base all’articolo 12 del codice dei beni culturali, che sancisce che bisogna prendere in considerazione 'l’esecuzione' del bene, cioè il momento in cui la costruzione esiste, il vincolo sul secondo anello sarebbe già scattato. Questa è stata la tesi portata avanti ieri in udienza dall’avvocata Veronica Dini, legale dei comitati che hanno proposto il ricorso chiedendo una sospensiva".

Il Comune di Milano la pensa invece diversamente e ritiene che la data da cui calcolare i 70 anni sia il 10 novembre 1955, giorno a cui risale il collaudo dell’impianto, sulla base di un verbale dell’epoca. Questa è stata la tesi portata avanti, invece, dal legale di Palazzo Marino Antonello Mandarano. Oggi è attesa la decisione del Tar sul ricorso dei comitati.