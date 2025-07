Passerini: "Modric è un colpo da vecchio Milan. I numeri sono dalla sua parte, nonostante l'età"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il collega del Corriere della Sera, Carlos Passerini, ha fatto il punto in casa Milan:

Sta costruendo Tare un Milan vincente?

"Per ora no, oggi non è una squadra vincente. Rispetto l'anno scorso il Milan ha perso Reijnders che era il suo uomo migliore e Theo che è un big. È arrivato Ricci che è un ottimo giocatore ma deve ancora dimostrare quanto vale a un certo livello e Modric che sarà un grande colpo ma ha 40 anni. Di sicuro il Milan non è più forte dell'anno scorso, non mi sembra a oggi una squadra pronta per vincere".

Su Luka Modric

"Aspetto di vederlo in campo che è l'unica cosa che conta. Il resto sono parole e se le porta via il vento. I numeri però sono dalla sua parte, nel senso che Modric non arriva al Milan come un vecchio arnese da smaltire. Per motivazione, per entusiasmo corona un sogno. Perché era milanista da bambino anche se non è il Milan di cui si è innamorato lui. Ma in un certo senso chiude un cerchio: vestiva la maglia del Milan da sfollato in un hotel a Zara con la famiglia cercava di dimenticare i drammi della guerra nei Balcani che gli ha portato via il nonno Luka".

De Bruyne e Modric, grandi campioni arrivati in Serie A nella fase crepuscolare della carriera

"Sono giocatori a fine carriera, ha dato il meglio di sé e se avesse avuto 30 anni non sarebbe venuto in Serie A. È un colpo da vecchio Milan anche se il vecchio Milan lo avrebbe preso a 34-35 anni, non a 40. Ma credo che al Milan possa fare tanto, perché il Milan gioca una sola competizione, perché Allegri tira fuori il meglio dai giocatori che ha, perché Modric vuole arrivare al Mondiale da protagonista e ha tutto l'interesse di fare una grande stagione col Milan. Non sarà una riserva e capendo le intenzioni di Allegri conta di farlo giocare".