Torino, oltre 20mila in corteo nel 76esimi anniversario della tragedia di Superga

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Una marea granata si è ritrovata nel centro di Torino, davanti al bar Norman, dove nel 1906 nacque la società calcistica, per manifestare contro il presidente Urbano Cairo. Circa 20mila persone hanno aderito alla manifestazione organizzata nel giorno del 76/o anniversario della tragedia del Grande Torino, a Superga il 4 maggio 1949. Tanti i cori contro l'editore e patron del club granata, invitato a passare il testimone e cedere il club. Il corteo è poi sfilato per le vie del centro e, dopo aver percorso via Po e attraversato piazza Vittorio Veneto, si è diretto verso piazza Modena, ai piedi di Superga. (ANSA).