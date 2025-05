Stefano Pioli non sarà l'allenatore della Roma nella prossima stagione

La Roma ora sogna in grande. I giallorossi si sono spinti fino alle soglie del quarto posto in campionato, un piazzamento che potrebbe valere la Champions League, un obiettivo impossibile da immaginare a inizio novembre quando ci fu il secondo cambio in panchina della squadra capitolina. Claudio Ranieri è l'artefice di un vero e proprio capolavoro sportivo in questa stagione e lascerà al suo erede - su cui si preoccuperà di dare il suo parere - una squadra più consapevole.

Secondo quanto riporta il sito di Gianluca Di Marzio, però, tra i possibili nomi non figura quello di Stefano Pioli, ex tecnico del Milan oggi allenatroe dell'Al Nassr in Arabia Saudita.

Le parole di Florent Ghisolfi, direttore sportivo francese della Roma, prima della gara contro la Fiorentina: "Abbiamo le idee chiare, siamo allineati al cento per cento con la proprietà e con Ranieri, vogliamo costruire qualcosa con unità e con passione. La proprietà comunicherà il nome al momento giusto. Stiamo lavorando per il futuro ma conta solo il presente”.