Parolo vota Conceiçao: "Sergio ha in mano il Milan. La società farebbe bene a sentire le sue richieste.."

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di DAZN 'Step on Football', Marco Parolo ha parlato di Milan facendo un personale pronostico sul futuro di Sergio Conceiçao ricollegandosi a quello dell'organigramma dirigenziale rossonero:

"Per me il Milan oggi Conceiçao ce l'ha in mano. Oggi Conceiçao può fare un finale di stagione importante e fare una finale di Coppa Italia per vincere. E nel momento in cui vince la Coppa Italia si siede e dice: "Ciao, io sono Conceiçao. Io sono questo, voglio a, b, c, d, e, f, mi fa queste", e oggi la società Milan farebbe bene ad ascoltare Conceiçao e dargli questo. Perché ad oggi il Milan ha una confusione tale che non sa chi prendere come ds, e Moncada, Furlani, Ibra vogliono rimanere loro a comando e Conceiçao è l'uomo giusto per loro".