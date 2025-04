live mn Milan-Inter (1-1): Abraham colpisce, Calhanoglu risponde. Tutto rimandato al ritorno

Pareggio giusto per quel che si è visto in questa semifinale d'andata. Il gol di Tammy Abraham ci aveva illuso e il Milan sembrava in controllo ma Hakan Calhanoglu pesca il jolly e trova il pareggio. Buon approccio dei rossoneri, che soffrono il giusto ma che si rendono spesso pericolosi. Tutto è rimandato alla sfida del 23 aprile. In palio un biglietto per Roma per la finale del 14 maggio contro una fra Empoli e Bologna.

90' + 3 - Triplice fischio

90' + 1 - Cambio Inter: fuori Correa, dentro Berenbruch

90' - Concessi tre minuti di recupero

90' - Punizione di Calhanoglu, tiro a giro che finisce alto.

89'- Fallo dal limite dell'area di Reijnders su Bastoni. Ammonito l'olandese.

87' - Ultimo slot di cambi per il Milan: fuori Fofana e Leao, dentro Bondo e Chukwueze

86' - LEAO! Tiro a giro del portoghese che finisce fuori di pochissimo.

85' - Ci prova Barella su schema da calcio d'angolo, la conclusione finisce alta.

82' - Ripartenza pericolosa dell'Inter, botta di Mkhitaryan e Maignan salva in corner.

80' - Milan in grossa difficoltà, l'Inter affonda e sfiora il gol con Zalewski. Fortuna che c'è Maignan.

79' - Cambio Inter: fuori De Vrij, dentro Acerbi. Ricordiamo che quest'ultimo si è fatto ammonire diversi minuti prima di entrare in campo.

78' - Giocata di Thuram che entra in area e se pur defilato tira: respinge di piede Maignan.

76' - Doppio cambio per il Milan: fuori Pulisic e Abraham, dentro Joao Felix e Gimenez.

71' - Brutto colpo per il Milan che sembrava gestire il vantaggio.

68' - Cambio Milan: fuori Jimenez, dentro Sottil.

67' - Pareggio dell'Inter con Calhanoglu. Botta di destro da fuori area del turco, rasoterra che supera Maignan.

66' - Sei giocatori del Milan si stanno scaldando, fin qui nessun cambio.

65' - Un po' di statistiche: 4 tiri in porta a testa, 6 corner a 4 per l'Inter, 60%-40% di possesso palla per l'Inter.

63' - Leao tenta l'acrobazia: rovesciata che finisce a lato.

60' - Doppio cambio per l'Inter: fuori Bisseck e Frattesi, dentro Zalewski e Mkhitaryan.

58' - Gioco falloso di Bisseck, ammonito il difensore tedesco.

57' - Dopo il gol, il Milan ha subito la reazione dell'Inter che nei 4 minuti successivi ha spinto verso l'area rossonera. Ora l'inerzia è cambiata e sono i rossoneri a gestire.

56' - Occasione Milan su ripartenza, Martinez provvidenziale in uscita alta.

54' - Leao serve Fofana, sinistro dalla distanza molto brutto che finisce fuori.

53' - Sale la tensione, ammonito Acerbi che battibecca con Jimenez. L'interista però non è tra i 22 in campo.

52' - Nove gol stagionali per Abraham di cui 4 in Coppa Italia. L'inglese è il capocannoniere del torneo.

49' - MAIGNAN! Bravissimo il francese su un tiro a giro di Barella.

47' - Azione nata dalla destra con Jimenez per Fofana, rimpallo favorevole e palla ad Abraham che è bravissimo spalle alla porta a girarsi e superare Josep Martinez in diagonale.

47' - GOL DEL MILAN!!!!!!! TAMMY ABRAHAM!!!!!!!!!

22.04 - Si riparte con gli stessi 22.

21.47 - Partita equilibrata e pareggio sostanzialmente giusto fin qui. Milan che ha avuto un buon approccio, che lascia il pallone all'Inter ma che sa colpire sfruttando la velocità di Leao e le geometrie di Reijnders. Inter che è particolarmente pericolosa sui calci da fermo. Bene i due portieri che stanno mantenendo il risultato sullo 0-0.

45' - Ventisei secondi di recupero. Fine primo tempo.

45' - COSA HA RISCHIATO IL MILAN! Prima Maignan salva su una schiacciata di testa di Frattesi, poi sul prosieguo Correa spreca.

41' - Botta di Calhanoglu su punizione, Maignan salva in corner.

40' - Errore di Leao in appoggio, Pulisic deve metterci una pezza fermando fallosamente Barella, che poteva proiettarsi verso la porta.

39' - Sinistro da fuori di Reijnders, Martinez para senza problemi.

37' - OCCASIONE MILAN! Reijnders imbecca in proondità Abraham ma Martinez è bravissimo in uscita bassa a murare l'inglese.

34' - Bravo Gabbia a sventare di testa un'offensiva dell'Inter con Darmian che cerca il cross per Correa.

30' - Siamo arrivati al primo terzo di partita. Ecoc un po' di dati: un tiro in porta a testa, due corner a testa, 28%-62% di possesso palla in favore dell'Inter.

28' - Jimenez cambia gioco per Theo, ma il francese non riesce a gestire il rimbalzo e la palla finsice fuori.

26' - LEAO! Grande occsasione per il Milan col portoghese che si accentra col destro e sterza col sinistro calciando da posizione ravvicinata. Martinez salva in corner.

26' - Abraham su punizione colpisce Fofana e la palla finisce sul fondo.

24' - Fallo di Frattesi su Reijnders al limite dell'area. Punizione Milan.

23' - Accelerata di Leao verso l'area, ma il portoghese si allunga troppo il pallone e la palla finisce a fondo campo.

21' - Ancora una volta Inter pericolosa su calcio piazzato! Dagli sviluppi di calcio di punizione c'è la sponda di Bisseck per De Vrij: testa dell'olandese, salva Abraham in corner.

19' - Fallo di Theo Hernandez su Bisseck: ammonito il francese.

17' - Siamo a un'occasione a testa fin qui.

16' - THEO HERNANDEZ! Botta dal limite dell'area del francese che finisce alta. Reijnders bravo a recuperare un pallone nell'area nerazzurra e a metterlo in mezzo dove il francese prova a concludere di prima intenzione.

14' - Si fa sentire forte la curva rossonera a incitare la squadra.

12' - Lungo giro palla dell'Inter, bene il Milan a chiudere gli spazi.

9' - Primo squillo dell'Inter, sugli sviluppi di corner palla a Correa: tiro secco che Maignan blocca.

8' - Punizione tutt'altro che irresistibile dell'Inter, Reijnders devia in corner.

7' - Entrata fallosa di Thiaw su Thuram: punizione Inter.

6' - Lancio di Barella per Frattesi in area, ma l'ex Sassuolo non arriva sul pallone.

4' - Buona partenza, partita subito viva.

1' - Accelerata di Leao, Darmian lo stende: punizione Milan da posizione defilata.

21.01 - PARTITI!

Amici di MilanNews.it, benvenuti da San Siro dove alle 21 avrà inizio il quarto derby stagionale: Milan-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia.

Il Milan arriva a questa semifinale dopo aver travolto il Sassuolo (6-1) e battuto in modo convincente la Roma (3-1). Ma la squadra di Sergio Conceiçao viene da una sconfitta a Napoli che ne ha minato per l'ennesima volta il morale. Milan che subisce gol da sei partite e particolarmente nelle ultime 5 gare ha incassato 9 reti. Dall'altra parte rossoneri in gol da 8 partite di fila in tutte le competizioni. Inter in semifinale superando per 2-0 Udinese e Lazio. Dall'ultima sconfitta subita contro la Juventus, datata 16 febbraio, l'Inter ha vinto 7 partite e pareggiato una. Yann Sommer ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite.

Confronto numero 227 fra le due squadre col bilancio in favore dell'Inter: 85 vittorie dei nerazzurri contro le 73 del Milan. 68 i pareggi. Il pari del 2 febbraio (1-1) è il risultato più fresco, arrivato dopo due vittorie del Milan: Conceiçao ha alzato la Supercoppa in faccia ai cugini e prima Fonseca ha posto fine a un'egemonia nerazzurra che aveva visto la Beneamata vincente nei precedenti 6 derby, l'ultimo il 22 aprile che è valsa la seconda stella ai nerazzurri. Nelle ultime 5 stracittadine le due squadre hanno sempre segnato. Tra Conceiçao e Inzaghi il bilancio è di una vittoria a testa e due pareggi. Inzaghi che ha una tradizione favorevole contro il Milan: 11 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte.

Sciolto il dubbio su Rafa Leao: Sergio Conceiçao lo schiera titolare. Il numero 10 compone una trequarti con Pulisic al centro e Jimenez spostato a destra. Davanti Abraham viene nuovamente preferito a Gimenez. Reijnders arretra in mediana, dove farà coppia con Fofana. Torna Malick Thiaw al centro della difesa, giocherà con Gabbia alla sua quinta partita consecutiva da titolare. Musah assente per un attacco febbrile.

Sarà Joaquin Correa ad affiancare Marcus Thuram nell'attacco dell'Inter, mentre alla fine a difendere i pali ci sarà il portiere di Coppa Josep Martinez. Carlos Augusto viene spostato sulla corsia esterna, con Yann Bisseck nel terzetto difensivo.

MILAN - INTER

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani, Terracciano, Florenzi, Pavlovic, Tomori, Bondo, Sottil, Joao Felix, Chukwueze, Gimenez, Jovic. All. Sergio Conceiçao.

INTER (3-5-2): Martinez, Bisseck, de Virj, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa. A disp.: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Pavard, Dimarco, Lavelli, Berenbruch, Re Cecconi, Zalewski, Aidoo, Mkhitaryan, Arnautovic. All. Simone Inzaghi.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

ASSISTENTI: Preti e Baccini.

IV UOMO: Ayroldi.

VAR: Abisso.

AVAR: Di Bello.