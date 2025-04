Calhanoglu risponde ad Abraham: 1-1 nel derby d'andata. Si deciderà tutto in Inter-Milan del 23 aprile

Finisce 1-1 l'andata delle semifinali di Coppa Italia tra Milan e Inter: a segno Tammy Abraham al 47esimo per i rossoneri, pareggio di Hakan Calhanoglu al 67esimo per i nerazzurri. La finalista si deciderà il prossimo 23 aprile, quando ci sarà il derby di ritorno in casa dell'Inter.

LA PARTITA

Primo tempo

Il primo tempo è un’infinita fase di studio che non porta gol. Correa inaugura la statistica legata ai tiri in porta, Maignan controlla facile. Il Milan ci prova e si affida ai soliti noti, ma è l’Inter a rendersi pericolosa con De Vrij: mura Abraham. Quando si accende, Leao fa paura ai nerazzurri: serve una gran parata di Martinez, poi protagonista anche di una coraggiosa uscita quasi al limite dell’area su Abraham, per dire no al portoghese al 25’. Finale Inter: Calhanoglu da fuori e Frattesi da due passi impegnano il portiere rossonero, l’equilibrio regge.

Secondo tempo

La ripresa è tutt’altra storia, la partita si sblocca subito. Ci pensa Abraham, che riceve un po’ da Fofana e un po’ da Thuram: destro alle spalle di Martinez. Inzaghi dà il via alla girandola dei cambi, l’Inter si arrabbia e questo produce risultati: il pari lo firma Calhanoglu, un bel tiro da fuori con la complicità di Maignan. Il francese si riscatta murando Zalewski dopo un liscio di Walker. I cambi proseguono, le squadre sono stanche e nasce la fase più divertente della serata, con frequenti cambi di gioco e occasioni che non portano però a una nuova rete.