esclusiva mn - Casella: "Pellegrino? Preso un grandissimo difensore. Il Milan farà una prima punta"

Marco Pellegrino è un nuovo giocatore del Milan. L'argentino in arrivo dal Platense per 3.5 milioni, ha firmato un quinquennale fino al 30 giugno 2022. Per concoscerlo meglio, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Vincent Casella, procuratore sportivo e intermediario di mercato di nazionalità argentina.

Presentaci Marco Pellegrino…

“Ragazzi, il Milan ha preso un grandissimo difensore centrale. Piedi buoni e fisico impattante, nonostante la giovane età”.

La sua caratteristica principale?

“Lo seguivo già in Argentina. Il ragazzo ha personalità. Mi piace vederlo grintoso, quando porta palla al piede in avanti con determinazione. Può consolidarsi in prima squadra e emulare il percorso di Thiaw, su cui non credeva nessuno, e Tomori. Poi aggiungo un fattore…”.

Prego.

“Non dimentichiamoci che nel Milan gioca un certo Kjaer, uno che “qualche” partita importante in carriera l’ha giocata. Può crescere sotto la sua ala”.

Può pagare lo “scotto” dell’elevato tatticismo della Serie A?

“Io penso che, per un difensore moderno, la Serie A sia la miglior scuola esistente attualmente. Che tu giochi terzino, braccetto o centrale, in Serie A ti evolvi. Guardate cosa è diventato Tomori!”.

Com’è lavorare con Furlani e Moncada? Differente rispetto a Maldini e Massara?

“Ho fatto diverse operazioni con Paolo (Maldini ndr) negli anni. Gli ho segnalato Kalulu, Tonali e abbiamo chiuso Laxalt. Ho incontrato Geoffry (Moncada ndr) due settimane fa: abbiamo parlato di alcune situazioni di mercato. Non vado oltre”.

Ma secondo te il Milan ha chiuso qui il suo mercato o farà ancora altro in entrata?

“Parlo per mia sensazione personale: secondo me il Milan farà una prima punta. Molto dipenderà anche dall’uscita di Colombo, che - a mio avviso - lascerà i rossoneri”.

Chi si contenderà lo scudetto, a tuo avviso?

“Per me il Milan se la gioca. Insieme ai rossoneri, vedo molto bene Juve e Inter. Metto anche la Roma, in base a come finirà il suo mercato”.

E il Napoli?

“Non l’ho visto benissimo. Tutto dipende però dalle condizioni di Oshimen: se sta bene, è devastante e ti sposta ogni equilibrio esistente”.

L’acquisto del Milan che trovi più interessante?

“Conoscevo superficialmente Reijnders: mi ha lasciato a bocca aperta. Giocatore moderno, completo, che offre a Pioli un sacco di alternative tattiche”.