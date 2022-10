ESCLUSIVA MN - Collovati: "Leao: il Milan ha una linea chiara. De Ketelaere? Zidane si impose dopo 5 mesi"

Fonte: intervista di Federico Calabrese

Il rinnovo di Rafael Leao, l'infortunio di Maignan e la prossima giornata di campionato contro il Monza: è un periodo particolare e impegnativo per il Milan, con le prossime settimane che saranno decisive sotto diversi aspetti. Per parlare di tutto questo, la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Fulvio Collovati.

Cosa pensa del rinnovo di Leao?

"Non mi stupiscono le problematiche che stiamo riscontrando: ormai sono abituato a tutto questo, scelte per la maglia se ne fanno sempre meno. Le parole non servono a nulla, i fatti sono altri: se comincia a diventare primario l economico non c'è partita che regga. Non mi stupiscono questi problemi, tutti vogliono rinnovare ma poi nessuno lo fa, soprattutto quando dopo ricevi altre offerte: un po' mi amareggia. Poi c'è il problema del risarcimento allo Sporting Lisbona. Oltre all'ingaggio del calciatore c'è questa penale: non sono pochi soldi e non so chi sia disposto a pagarla. Il Milan ha una filosofia di mercato molto chiara, una linea vincente: vedremo cosa succederà".

Crede dunque che lui abbia ricevuto qualche proposta da altre squadre?

"Non so se lui abbia già avuto richieste, però è chiaro che il procuratore ora stia temporeggiando. Non c'è da stupirsi, il calcio italiano è debole rispetto agli altri campionati d'Europa; mi auguro comunque che resti a Milano"

Leao è sostituibile oppure il Milan dovrebbe fare di tutto per rinnovargli il contratto?

"Dipende con chi lo sostituisci: il Napoli ha acquistato Kvaratskhelia e nessuno si aspettava un exploit del genere. In campo internazionale ci sono buoni calciatori, bisogna solo scoprirli attraverso un mercato mirato. Leao è un crack ma all'inizio ha fatto fatica: conta l'intelligenza della società".

Crede che abbia raggiunto il suo apice o in qualcosa potrebbe migliorare? A prescindere dal rinnovo, proseguire al Milan sarebbe la scelta giusta per lui?

"A 22 anni puoi sempre migliorare, arriveranno gli anni della maturità. Magari non farà più dieci accelerazioni, ne farà otto ma che saranno più redditizie".

L'infortunio di Maignan quanto potrebbe pesare sul rendimento della squadra?

"L'anno scorso ha pesato sette punti in positivo, ha fatto delle parate straordinarie. La fortuna del Milan è che tra poco inizierà il Mondiale, alla lunga potrebbe pesare qualche punto".

Come ha visto De Ketelaere in questo inizio di stagione?

"Sta ricevendo qualche giudizio negativo ma ha la fiducia della società, che lo sta aspettando. Qualche tempo fa se giocavi a San Siro e sbagliavi non eri da Milan o Inter, ora c'è più pazienza. Zidane si impose dopo cinque mesi: bisogna aspettare ma anche lui deve dare di più".

Il Milan quest'anno potrebbe rivincere lo Scudetto? Cosa dovrebbe fare per non perdere terreno sul Napoli?

"Ora sta contando la differenza negli scontri diretti: il Milan deve continuare così, se il Napoli vincesse sempre sarebbe un record. Ora è più vincente, ma il Milan deve continuare così: è comunque la squadra campione d'Italia".

Pioli ha appena vinto il premio come miglior allenatore dello scorso campionato: si aspettava un cambio di rendimento così importante da parte sua? Quali sono le sue migliori caratteristiche?

"Dopo tanti anni in cui ha ricevuto molte critiche, ora si è preso le sue soddisfazioni: conosce il calcio alla perfezione, ha creato un gruppo e il merito è suo. Tutti giocano e si sentono a proprio agio, non è da tutti: ha dato sicurezza e identità alla squadra".

La prossima c'è Milan-Monza, la partita del cuore. Storia, tradizione. Quanto conta per tutti?

"Conta più per il Monza, il Milan deve vincerla. Berlusconi e Galliani hanno fatto la storia, ma i rossoneri giocheranno contro il Monza, non contro Galliani e Berlusconi. Sicuramente sarà emozionante".