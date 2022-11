ESCLUSIVA MN - Cucchi: "De Ketelaere non va bocciato, ma aspettato. Leao? Imprescindibile per il Milan del futuro"

MilanNews.it

Siamo arrivati alla sosta per il Mondiale ed è il momento di un primo bilancio della stagione del Milan. La redazione di Milannews.it ha contattato in esclusiva Riccardo Cucchi, noto giornalista, il quale ha commentato il rendimento della squadra di Pioli, le difficoltà di De Ketelaere e la telenovela per il rinnovo di Leao. Ecco le sue parole:

Sig. Cucchi, che giudizio dà alla prima parte di stagione del Milan?

"Il Milan ha retto finora, infatti è secondo ed è la squadra più vicina al Napoli. Otto punti non sono pochi, ma i rossoneri hanno tenuto abbastanza bene il passo della squadra di Spalletti. E lo ha fatto avendo anche la capacità di tamponare diverse assenze importanti visto che il Milan ha avuto parecchi infortuni. Anche per questo va sottolineato il percorso positivo del Diavolo".

De Ketelaere è stato il grande colpo estivo del Milan. Come mai secondo lei sta facendo così fatica?

"Credo che sia tutto legato alla sua giovane età. Forse non ha ancora compreso fino in fondo il nostro campionato che a mio avviso è uno dei più difficili in Europa. Gli va dato il tempo di capire la mentalità e la filosofia di gioco del Milan. Non va assolutamente bocciato per il momento, ma va aspettato, dandogli nuove opportunità".

Come andrà a fine la telenovela del rinnovo di Leao?

"Non lo so, purtroppo non ho la sfera di cristallo. Io credo che Leao vada confermato perchè è un giocatore straordinario che ha dimostrato le sue qualità. Deve crescere ancora a livello di temperamento e deve essere più continuo, ma quando è in giornata è un attaccante difficilmente marcabile. Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Per un Milan del futuro che vuole diventare ancora più forte deve avere in squadra Leao che è un giocatore imprescindibile".

Tornando sul campionato, il Milan può rimontare il Napoli?

"Nella mia carriera ho raccontato tante rimonte, quindi non si può escludere nulla. Dipenderà ovviamente dalla tenuta del Napoli, se continuerà ad avere il passo che ha avuto finora sarà certamente difficile recuperare così tanti punti. Il Milan, come tutte le altre inseguitrici, deve sperare in un calo del Napoli e soprattutto deve avere una grande continuità di risultati. Inseguire è molto più difficile che essere in testa alla classifica".