ESCLUSIVA MN - Cutolo: "Zaniolo unico, ha una potenza fisica pazzesca. Ovvio che lo vedrei bene al Milan"

In merito all’accostamento concreto di Zaniolo al Milan, la nostra redazione ha contattato in esclusiva Aniello Cutolo, compagno di squadra dell’ex Roma ai tempi in cui militava tra le fila della Virtus Entella (2016-2017).

Così ti colpì subito di Zaniolo il primissimo allenamento con la Virtus Entella?

“Lo vidi in allenamento e mi chiesi: “Ma questo è davvero un Under”? Una potenza fisica pazzesca, un giocatore unico. Che sarebbe approdato, di lì a poco in una big, era fuori discussione. La sua personalità gli consentiva inoltre di giocare tra i grandi con disinvoltura e facilità”.

Come lo vedresti nel Milan di Pioli?

“Negli anni ci siamo poi persi di vista. Ho sempre pensato che lui fosse un top. Non a caso, a lui si interessano i top club. Il Milan è uno di questi. Ovvio che lo vedrei bene”.

Perché, tuttavia, a un certo punto il suo exploit si è arenato?

“Bisogna viverle le singole situazioni per capirle a pieno. Io dico solo che non c’è nessun altro giocatore della sua leva con una fisicità e velocità come le sue”.

Un dilemma che lo ha sempre contraddistinto è quello legato al suo ruolo. Qual è la sua posizione maggiormente congeniale?

“Sapete qual è il bello? Non possiamo definirlo, ora come ora, un calciatore fatto è finito. Ha solo 24 anni. Forse il suo ruolo ideale dobbiamo ancora scoprirlo. E, forse, a scoprirlo potrebbe essere proprio Pioli, ben più esperto di me nel valutarlo”.

L’epilogo della sua esperienza alla Roma e con Mourinho ne preclude l’affidabilità?

“Io dico di no. Non voglio entrare nel merito perché non so cosa è successo, né posso saperlo perché bisogna essere all’interno di certe dinamiche per comprenderle bene. Io so solo che Roma non è una piazza semplice, convivono tante pressioni. Nonostante ciò, Zaniolo se l’è conquistata giovanissimo, stupendo ogni esperto”.