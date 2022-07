ESCLUSIVA MN - Damiani: “Il Milan è ancora la più forte. De Ketelaere? Bisogna fidarsi di Maldini e Massara"

Fonte: Intervista di Peppe Gallozzi

Il noto agente Oscar Damiani ha risposto ai microfoni di MilanNews.it per parlare dell’attualità rossonera in riferimento ad alcune operazioni della sessione estiva di calciomercato

Damiani, fino ad ora il mercato del Milan l’ha soddisfatta?

“E’ sempre difficile dare una valutazione a questo punto del mercato. Lo scorso anno tutti erano molto scettici sul Milan e poi i rossoneri hanno vinto lo Scudetto attestandosi come la squadra più forte. Qualche ritocco è stato fatto e verrà fatto ma considerata che il panorama non offre poi così tante disponibilità per migliorare una rosa già competitiva”.

Giusto puntare tutto su De Ketelaere?

“Io sono dell’idea che è sempre meglio prenderne uno forte che tre intermedi. Se Maldini e Massara hanno fatto le loro valutazioni bisogna fidarsi. La scuola belga è in ascesa, il profilo è già di per sé molto interessante”.

Origi cosa darà in più al Milan?

“A me non fa impazzire ma arriva da un top club come il Liverpool. Non sarà un titolare ma potrà essere un’arma in più in determinati momenti della stagione”

Senza Kessiè quanto perdono i rossoneri?

“Tanto ma i sostituti possono essere trovati anche in casa”.

C’è qualche giovane in Europa che potrebbe presto finire sui taccuini dell’area tecnica milanista?

“Ritengo che il centrale francese classe 2002 del Montpellier Maxime Estève presto possa interessare tante squadre di alta classifica. Il Milan è una di quelle”.

Inter e Juventus, ad oggi, sono più avanti rispetto al Milan?

“No, il Milan è ancora più forte visto quanto fatto lo scorso anno. L’ambiente che si è creato offre qualcosa di speciale garantendo coesione, sintonia e programmazione”.