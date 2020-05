ESCLUSIVA MN - Elfrink: "Normale che Dumfries piaccia al Milan. Ecco quanto costa e le sue qualità"

Denzel Dumfries, terzino del PSV, è uno dei profili più interessanti accostati al Milan in vista del prossimo mercato. La redazione di MilanNews.it per capire come viene vista questa trattativa dall’Olanda ha contattato Rik Elfrink, noto giornalista di “AD Sportwereld”. Ecco il suo commento a MN: “Il Milan in Olanda è ancora un club con un grande nome, anche se non sono più ai vertici come ai tempi di Gullit, Van Basten e Rijkaard. Al momento siamo tutti - calcio incluso - attraversando tempi molto difficili. È logico che il Milan sia interessato a Dumfries, ma in questo periodo un trasferimento di grande livello non sarà facile. Dumfries costa almeno 25 milioni di euro, ma i prezzi in questo periodo diminuiranno. I club stanno ora esaminando i loro bilanci e la domanda è se possono continuare i campionati…”.

Quali sono le sue migliori qualità? “Dumfries è un giocatore con una mentalità superiore che può giocare su tutta l'ala destra. È sempre un pericolo per le difese avversarie e nella maggior parte delle partite ha giocato bene pure in difesa. Le sue capacità tecniche stanno migliorando, 6 anni fa ha giocato come dilettante e ora è uno dei migliori giocatori del nostro campionato olandese, e gioca pure in nazionale come terzino destro”.

Quindi la trattativa si presenta molto complessa? “Sì, parliamo di uno dei migliori giocatori del campionato olandese. Denzel è anche un leader. È stato il capitano del PSV in questa stagione”.

di Antonio Vitiello