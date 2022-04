ESCLUSIVA MN - Pagni: “Milan al fondo Investcorp? Al 90% si fa. Sarebbe un grande upgrade…”

MilanNews.it

Il giornalista di Repubblica Luca Pagni, esperto di sport e finanza, ha risposto ai microfoni di MilanNews.it per approfondire la questione legata alla possibile cessione del club rossonero al fondo mediorientale Investcorp.

Partiamo dalla base. Parliamo di una trattativa concreta?

“Assolutamente sì, non ci sono state smentite e le nostre fonti hanno fornito tutte le conferme del caso. La fase è abbastanza avanzata”.

E allora come è venuta fuori?

“Con una classica fuga di notizie che non doveva esserci, diciamo. L’Equipe stava analizzando il caso Lille e ha scoperto questa cosa. La trattativa è stata rilanciata dalle principali agenzie nazionali ed internazionali, tra cui noi di Repubblica. E’ lecito dire che siamo molto avanti nelle operazioni”.

E’ il momento propizio per Elliott per vendere il Milan?

“Il Milan ha messo a posto i conti, se non ha raggiunto il pareggio di bilancio lo farà a brevissimo. Non ha debiti, è tornato stabilmente in Champions League e il progetto stadio è molto avviato viste le recenti dichiarazioni congiunte tra Milan e Inter”.

Di che cifre parliamo per l’operazione?

“Intorno al miliardo di euro”.

Sarebbe un upgrade importante per i rossoneri?

“Di grande portata. Il Milan all’estero viene visto come un marchio importante per il Made in Italy. Parlo di Europa ma anche di Cina, Stati Uniti. E non dimentichiamo che gioca a Milano, la città più glamour a livello europeo che porta necessariamente alla possibilità di investire con capitali importanti”.

Che percentuale di riuscita prevede per il closing?

“Il 90%”.

Intervista di Peppe Gallozzi.