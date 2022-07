ESCLUSIVA MN - Raffa (Rai): “Adlì mi intriga e Tonali può diventare ancora più determinante"

Tonino Raffa, storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” e giornalista Rai, ha risposto ai microfoni di MilanNews.it per parlare dell’attualità rossonera e del mercato che sta conducendo la società di via Aldo Rossi.

Raffa, sarà un Milan da fuochi d’artificio da qui alla fine del mercato?

“Sarà un Milan da colpi mirati e ragionati. Ha appena dimostrato di poter vincere uno Scudetto in assoluta economia. Innesti scelti e selezionati da una dirigenza che ha ampiamente dimostrato di saper svolgere il suo compito”.

Quindi esclude l’arrivo a Milanello di Paulo Dybala?

“Ci sono altre realtà più proiettate sul giocatore, tra cui la Roma di Mourinho. Quello che stiamo vivendo è un mercato comunque strano dove tanti svincolati illustri fanno fatica a trovare squadra”

De Ketelaere potrebbe essere effettivamente l’uomo in più?

“E’ un profilo giusto, è quel giocatore che al Milan potrebbe servire per aumentare le rotazioni e creare imprevedibilità”

I rossoneri in questo momento, visto il mercato, hanno qualcosa in meno di Inter e Juventus?

“Il Milan ha un gioco e un’identità. Stefano Pioli ha saputo assembleare molto bene la squadra motivando giocatori come Sandro Tonali che sanno fare la differenza. Ha messo i tasselli giusti al posto giusto”.

Il rientro di Simon Kjaer va considerato un acquisto a tutti gli effetti?

“Decisamente. Darà grande solidità alla difesa aggiungendo la sua esperienza ad un reparto che lo scorso anno si è rivelato granitico nonostante il suo infortunio”.

Del rinnovo di Ibrahimovic cosa ne pensa?

“Ormai è la chioccia di questo gruppo. Si è costruito un ruolo a trecentosessanta gradi che è giusto fargli mantenere. Grandi meriti, non a caso, di ciò che ha fatto il Milan sono attribuiti a lui”.

Complessivamente le piace questo nuovo Milan che sta nascendo?

“Adlì mi intriga tantissimo, in Italia arriva un calciatore di enorme qualità che si è presentato con le parole giuste. Insieme a Tonali può fare grandi cose. Pobega potrebbe essere la sorpresa e Bennacer è una certezza. In mediana, il Milan, non ha niente da invidiare a nessuno. Il resto, come sempre, dovrà farlo Pioli la cui conferma è stata l’acquisto più importante”.



Intervista di Peppe Gallozzi