ESCLUSIVA MN - Santi (FootMercato): "Giroud si adatterà facilmente al Milan, Ballo-Touré spinge tanto. Theo? Merita di essere convocato con la Francia"

Santi Aouna, giornalista per la testata francese FootMercato, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfono di MilanNews.it dopo l'arrivo ufficiale al Milan dei connazionali Olivier Giroud e quello (in via di conferma) di Fodé Ballo-Touré.

Giroud è ufficialmente un giocatore del Milan: come è stato accolto dai francesi il suo trasferimento in Italia?

"Il suo trasferimento è accolto con grande entusiasmo. Avrà certamente più opportunità di giocare rispetto al Chelsea e penso che abbia tutte le qualità per vincere al Milan. È un giocatore con qualità individuali e capace di giocare con la squadra. Si adatterà facilmente al gruppo rossonero".

Anche per Ballo-Touré, terzino prelevato dal Monaco, è arrivata l'ufficialità. Quali sono le sue caratteristiche?

"Ballo Touré ha interessanti qualità atletiche e ha già una certa esperienza nonostante l'età. È uno di quei terzini che spingono molto a ripetizione sulla fascia e di grande velocità".

L'altro francese già presente nella rosa del Milan è Theo Hernandez: verrà convocato presto dalla Francia?

"Non so se Theo verrà convocato, ma viste le prestazioni nel suo club, merita di essere messo alla prova nella squadra francese".

Cosa si pensa in Francia dell'arrivo al PSG di Gigio Donnarumma?

"I francesi sono contenti dell'arrivo di Donnarumma. Ha enormi qualità nonostante la sua giovane età e ha già un'esperienza di alto livello. Sarà difficile fare una scelta per Pochettino la prossima stagione tra lui e Keylor Navas. Non so se Maldini abbia fatto bene o meno con Donnarumma, ma a volte la trattativa con i dirigenti può essere complicata. C'è anche una dimensione economica da tenere in considerazione".