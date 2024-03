esclusiva mn Sogno Gyokeres per il Milan. Mendes (A Bola): "Tra i più impattanti degli ultimi 20 anni in Portogallo"

Tra i sogni di mercato del Milan vi è anche Viktor Elnar Gyökeres. 25 anni, svedese, capocannoniere del campionato portoghese al suo primo anno. 22 reti nella Liga Portugal, alle quali si aggiungono 9 reti nelle coppe nazionali e 5 in Europa League. Un impatto devastante per un giocatore che qualche anno fa era al Brighton, senza trovare spazio. Al punto da finire nella Championship inglese, al Coventry. Per averlo, lo Sporting ha investito 21 milioni che oggi sembrano pochissimi. La clausola rescissoria da 100 milioni è lo scudo dietro quale il club lusitano proverà a difendersi dalle pretendenti. Per parlare del nuovo bomber europeo abbiamo sentito il collega Miguel Mendes de A Bola. In esclusiva per MilanNews.

Ti aspettavi questo rendimento da Gyökeres? Solo un anno fa giocava nella seconda divisione inglese

Non me lo aspettavo perché probabilmente stiamo parlando del giocatore che ha avuto il maggiore impatto su un club portoghese negli ultimi 20 anni. E non sono solo alcuni gol ad aver trasformato lo Sporting. Tutta la squadra è migliorata, molto più minacciosa, forte fisicamente e offensiva. È stata l'assunzione più costosa nella storia del club, ma ce ne sono altre che sono state più costose che no. Gyökeres è un calciatore portoghese mondiale, tutti lo ammirano, anche i suoi rivali. È la figura della Lega, senza dubbio, e una delle figure del calcio portoghese degli ultimi anni.

Quali sono le caratteristiche che ti hanno maggiormente rubato l'occhio?

"Chiaramente i gol, la sua freddezza sottoporta, il fatto che non senta il peso delle responsabilità. Fisicamente è un "animale", come pochi altri nel calcio europeo. E a mio avviso con qualità tecniche superiori alla media".

In cosa dovrebbe migliorare ancora?

"Sicuramente nel gioco aereo, anche perché uno della sua stazza potrebbe avere questa caratteristica nelle corde. Nel complesso lo ritengo un attaccante completo, che si integra bene con tutta la squadra. Ha la capacità di migliorare il gioco di tutta la squadra perché ha molta profondità in attacco ed è molto forte negli scontri fisici".

Ha una clausola rescissoria da 100 milioni. Pensi che lo Sporting si atterrà a questo prezzo o sarà disposto a trattare?

"Vista l’importanza che ha nella squadra e nel club, non è facile trattare molto sotto i 100 milioni. C'è la certezza che sarà uno dei trasferimenti più grandi del club, questo è certo. Ecco perché non vedo lo Sporting trattare per meno di 80 milioni, ad esempio".

Lo Sporting avrà la forza di trattenerlo, se non arrivano i 100 milioni?

"Dipende molto da cosa riuscirà a fare la squadra fino alla fine della stagione. Lo Sporting vuole essere campione e la presenza in Champions League è una cosa che il giocatore vorrebbe provare, non avendoci mai giocato. Lo Sporting ha altri giocatori da cui guadagnare, come Goncalo Inácio o Diomande, per questo la vendita del Gyökeres non sarà certamente una priorità. Ecco perché non ci sarebbe da stupirsi se restasse più di un anno senza che si presentasse una proposta vicina ai 100 milioni".

È un obiettivo di mercato del Milan. Pensi che possa essere un giocatore adatto ai rossoneri, comunque, credi che un club italiano possa permetterselo o è già troppo tardi?

"È un giocatore diverso, che può giocare in qualsiasi grande squadra d’Europa. Cannoniere nato, per forza di natura e nonostante sia un campionato più tattico e meno fisico, credo che farebbe molti gol. Lo vedrei di più in Premier League, è vero, ma ha chiaramente le qualità per giocare in un club come il Milan".

Ci sono giocatori dello Sporting che potrebbero andarsene a fine stagione?

"Ce ne sono molti, anche perché lo Sporting sta facendo una grande stagione. Ma ce ne sono tre o quattrodi cui si parla molto. Gyökeres, certo, ma anche Diomande (che ha una clausola da 80 milioni e lo Sporting non vorrà trattare molto al di sotto), ma anche Inácio, che lo Sporting potrà vendere per circa 40/50 milioni, Pedro Gonçalves, due più intelligente tatticamente, che ha anche un valore di 40/50 milioni. Infine Morten Hjulmand che è già seguito da tanti club e su cui lo Sporting ha investito molto. Visto che è passato solo poco tempo dal suo arrivo, nel suo caso non credo andrà via adesso".