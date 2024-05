live mn Primavera, Milan-Frosinone (2-1): fine partita. Decide Scotti all'85': Abate in piena corsa playoff

Il Milan Primavera ha battuto per 2-1 il Frosinone nella sfida valida per la 33esima e penultima giornata del campionato di Primavera 1; i rossoneri di Abate l'hanno vinta in rimonta, ribaltando il gol ciociaro ad inizio match firmato da Luna con le reti di Bonomi al 16esimo e quella definitiva di Scotti all'85esimo.

Con questa vittoria, il Milan resta in pienissima corsa per la qualificazione ai playoff Scudetto, da guadagnarsi sabato 18 maggio con lo scontro direttissimo in casa del Torino, impegnato oggi alle 15:00 a Bologna.

FINE PARTITA

90' Cinque minuti di recupero.

87' Altri due cambi nel Milan: escono Magni e Sia per Paloschi e Mancioppi; chiaramente ora Abate ha ridisegnato in maniera più difensiva la sua squadra.

85' GOL DEL MILAAAAAAAN! Cross dalla destra di Magni per Sia, la cui conclusione viene rimpallata dalla difesa frusinate, ma sui piedi di Scotti, che insacca da pochi passi per il vantaggio rossonero.

84' Grande iniziativa palla al piede di Liberali che, dopo aver saltato due uomini, calcia centralmente trovando la respinta coi pugni del portiere ciociaro; sul pallone vagante, l'arbitro fischia un fallo di Sia scatenando la rabbia di Abate.

78' Conclusione non irresistibile di Zeroli dal limite dell'area: nessun problema per il portere del Frosinone. Il Milan non riesce a creare azioni pericolose con continuità.

72' Grande opportunità per il Frosinone con un lancio lungo che mette Luna solo davanti a Raveyre, ma Simic salva tutto sulla linea. Abate arrabbiatissimo in panchina.

69' Non sta succedendo niente. L'unica nota sono i cambi: nel Milan esce Sala per far posto a Liberali.

60' Flipper nell'area di rigore del Frosinone, ma nessun attaccante del Milan riesce ad approfittarne.

57' Problema muscolare alla gamba destra per Bonomi, autore del gol del pareggio rossonero. Al suo posto entra Francesco Camarda.

52' Conclusione da buona posizione di Sala dopo una bella giocata dello stesso centrocampista, ma è troppo centrale.

46' Inizia il secondo tempo con un cambio nel Milan: fuori Bakoune, dentro Nsiala.

- Si è concluso 1-1 il primo tempo tra le formazioni Primavera di Milan e Frosinone: ospiti in vantaggio dopo 3' con Luna, il pareggio rossonero è arrivato al 16' con Bonomi.

45' Fine primo tempo.

43' Punizione per il Frosinone dal limite dell'area: Selvini calcia con il destro, pallone altissimo sopra la traversa.

42' Giallo per Bakoune.

40' Sia riceve palla in area e prova il sinistro da posizione defilata, palla a lato.

39' Frosinone ad un passo dal gol del 2-1: grande azione personale di capitan Selvini che si accentra dalla sinistra e poi prova il destro a giro, pallone a lato di pochissimo.

33' Malaspina ci prova con il sinistro dalla distanza, pallone alto sopra la traversa che non preoccupa il portiere del Frosinone.

27' Amerighi si accentra dalla destra e prova il sinistro dalla distanza, pallone che finisce senza problemi tra le braccia di Raveyre.

25' Milan in pressione costante alla ricerca del 2-1.

16' GOOOOLLLLLL!!!! PAREGGIO DI BONOMI!!! Lungo assedio rossonero, la palla arriva al numero 30 milanista che anticipa due avversari e poi batte Palmisani in uscita con un tocco di destro.

14' Cartellino giallo per Boccia.

11' Angolo per il Milan dalla destra: cross in area di Bonomi, mette fuori la difesa del Frosinone.

9' Grande spunto sulla destra di Scotti che arriva sul fondo e cerca Sia in area piccola, ma è ottimo l'intervento in anticipo di Zaknic che spedisce la palla in corner.

5' Prova subito a reagire il Milan: cross in area da calcio d'angolo dalla destra, ma il pallone è troppo lungo e nessuno può approfittarne.

3' GOL FROSINONE! Angolo dalla destra di Selvini e colpo di testa di Luna che porta avanti gli ospiti.

0' Inizia il match: primo pallone per il Frosinone.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti alla Puma-House of Football dove tra pochi minuti scenderà in campo la Primavera rossonera contro il Frosinone nella penultima giornata di campionato. La squadra di Ignazio Abate è ancora in corsa per qualificarsi alle finali scudetto in programma a fine maggio, ma ha bisogno per forza dei tre punti oggi contro i ciociari ultimi in classifica. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida. Restate con noi!!!

Le formazioni ufficiali:

MILAN: Raveyre; Bakoune, Simic, Bartesaghi, Magni; Sala, Malaspina; Scotti, Zeroli, Bonomi; Sia. A disp.: Bartoccioni, Torriani; Camarda, Liberali, Mancioppi, Nsiala, Ossola, Paloschi, Parmiggiani, Skoczylas, Simmelhack. All.: Abate.

FROSINONE: Palmisani; Cesari, Petta, Zaknic, A. Romano, Boccia, Amerighi, Cichella, R. Romano; Selvini, Luna. All.: Gregucci.