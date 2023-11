esclusiva mn - Vettore: "Meno male che c'è Maignan: Milan insufficiente. Con il Borussia ci vorrà una prestazione diversa"

La vittoria del Milan contro la Fiorentina era di vitale importanza, ma ora va archiviata. I rossoneri già martedì saranno in campo a San Siro contro il Borussia Dortmund in un gara che si annuncia come fondamentale per il futuro in Champions League e il passaggio agli ottavi di finale. Della partita con i viola e del prossimo impegno europeo la redazione di MilanNews.it ne ha parlato con l'ex portiere rossonero Antonio Vettore, in esclusiva. Queste le sue parole.

Il Milan ti è parso definitivamente “guarito” contro la Fiorentina?

“Non si può dire, perché non abbiamo visto tutti i titolari in campo. Per me, la prestazione è stata insufficiente. Se il Milan vuole lottare per vincere il campionato, occorre ben altro…”.

Da ex portiere: quanto è determinante Maignan in questo momento per i rossoneri?

“Maignan è determinante per il Milan da tre stagioni. Meno male che c’è lui. Ieri sera ha salvato il risultato”.

Ti ha convinto Jovic? Si è procurato il calcio di rigore decisivo…

“Mi è sembrato più un demerito della Fiorentina rispetto che un suo buono spunto. A me ha deluso. Non mi sembra da Milan. Spero che a gennaio, i rossoneri intervengano sul mercato per prendere un altro attaccante”.

Intanto ha esordito il classe 2008 Camarda. Lo aggregheresti in pianta stabile alla prima squadra?

“Se ti convocano e ti fanno entrare con il Milan anche solo per un minuto, un motivo c’è sempre. Io spero che questo ragazzo possa avere un futuro d’oro. Però, da oggi, deve ricominciare a lavorare, con la testa meccanizzata a rimanere nel contesto in cui è. La maglia rossonera pesa. In ogni caso, il Milan deve acquistare un altro attaccante a gennaio”.

Che tipo di match ti aspetti in Champions con il Borussia?

“Tosto rispetto all’andata, in cui i rossoneri meritavano di vincere con ampio scarto. Il Milan riavrà Giroud e questo è importante. Però il girone è aperto: tutte possono passare, così come non. Ci vorrà una prestazione ben diversa rispetto a quella contro la Fiorentina, perché in Europa i ritmi sono completamente diversi”.