Gazzetta - Cardinale a Milanello: fiducia a Fonseca, ma serve il cambio di marcia

Il complicato inizio di stagione del Milan ha "scomodato" il patron rossonero Gerry Cardinale, che già in Italia per affari personali, non ha perso occasione per dirigersi a Milanello e testare personalmente il clima tutt'altro che disteso che si respira da quelle parti dopo le prime due giornate di questa Serie A.

Al centro sportivo rossonero, scrive La Gazzetta dello Sport, Cardinale ha radunato anche il resto della dirigenza, incrociando poi la squadra nel pomeriggio perché convocata per l'allenamento. Con l'a.d. Furlani, il d.t. Moncada ed il "suo" Senior Advisor, Zlatan Ibrahimovic, l'imprenditore americano si è intrattenuto a pranzo, nel corso del quale si è inevitabilmente parlato della squadra e di tutti i limiti, più mentali che tecnici, che l'hanno frenata in questo burrascoso inizio di stagione.

Post Parma Paulo Fonseca si è assunto tutte le sue responsabilità, spiegando ciò che per l'allenatore non ha evidentemente funzionato. Questo il portoghese l'ha fatto anche nell'incontro con Cardinale, dove il proprietario del Milan ha ribadito la fiducia di proprietà e società, anche perché non saranno due partite sbagliare a rinnegare le premesse del nuovo corso rossonero. Questo non significa però che Fonseca avrà il credito illimitato, anzi, già dalla trasferta di sabato a Roma contro la Lazio c'è bisogno di un cambio di marcia deciso, sennò la situazione rischia pericolosamente di precipitare.

FIDUCIA E REAZIONE - Ieri a Milanello Cardinale ha dunque voluto ribadire direttamente certi concetti fondamentali, continua la rosea: fiducia e supporto in primo luogo, ma la necessità è altrettanto chiara di cambiare ritmo. Niente allarmi da far suonare però, almeno per il momento, con Fonseca che avrà tutto il tempo a disposizione per lavorare e permettere alla squadra di assimilare le sue idee di gioco, ma guai a sottovalutare tutte le spie che si sono accese in questo inizio di campionato.