Gazzetta - Il Milan non molla la presa per Fofana. Le alternative sono Koné e Cardoso

vedi letture

Secondo quanto riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il Milan non ha mollato la presa per Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco da tempo primo obiettivo del Diavolo per il centrocampo. Nonostante il club monegasco continui a chiedere oltre 30 milioni di euro e l'inserimento sul giocatore del Manchester United, in via Aldo Rossi ci credono ancora perchè sono convinti che il francese voglia indossare a tutti i costi la maglia rossonera.

Il Milan ha comunque già pronte anche dei profili alternativi nel caso in cui Fofana non potesse sbarcare a Milanello: si tratta di Manu Koné del Borussia Mönchengladbach, che ieri ha perso la finale per la medaglia d'oro alle Olimpiadi con la sua Francia contro la Spagna, e Johnny Cardoso del Betis Siviglia (è americano, ma ha passaporto italiano quindi non è extracomunitario).